Panamá crea comisión de alto nivel para impulsar ingreso a la OCDE

Ciudad de Panamá.
Ciudad de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 10/03/2026 18:16
El objetivo de la comisión será planificar, coordinar, asesorar y supervisar las acciones que Panamá deberá cumplir para avanzar en su aspiración de integrarse al grupo de países que forman parte de la OCDE

El Gobierno de Panamá dio un nuevo paso en su aspiración de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la creación de una comisión permanente encargada de coordinar el proceso de adhesión del país a este organismo internacional.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo 12 del 9 de marzo de 2026, publicado este 10 de marzo en la Gaceta Oficial, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, que crea la Comisión Permanente de Alto Nivel para la coordinación del proceso de adhesión de la República de Panamá a la OCDE.

De acuerdo con el decreto, esta comisión dependerá funcionalmente del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que tendrá un papel central en la coordinación del proceso.

Coordinación interinstitucional

El objetivo de la comisión será planificar, coordinar, asesorar y supervisar las acciones que Panamá deberá cumplir para avanzar en su aspiración de integrarse al grupo de países que forman parte de la OCDE.

La instancia estará integrada por representantes de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, el Ministerio de Educación de Panamá y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

El canciller o su representante presidirá la comisión, cuyos miembros participarán en calidad ad honorem.

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, mientras que el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación coordinará la representación del Estado panameño ante la OCDE.

Reformas y estándares internacionales

La adhesión a la OCDE implica que el país deberá adaptar sus políticas públicas y marcos regulatorios a estándares internacionales en distintas áreas.

Entre ellas figuran gobernanza institucional, transparencia, educación, justicia, sostenibilidad ambiental y lucha contra la corrupción.

El decreto también establece que la comisión podrá invitar a participar en el proceso a otros órganos del Estado, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil.

Un proceso de largo plazo

El ingreso a la OCDE es considerado por el Gobierno como una estrategia para fortalecer la institucionalidad del país, mejorar su competitividad y atraer inversión extranjera.

La Secretaría Ejecutiva de la comisión deberá documentar los avances del proceso y presentar informes periódicos al presidente de la República sobre el progreso de las acciones orientadas a cumplir los estándares del organismo.

La norma entrará en vigencia a partir del día siguiente a su promulgación.

