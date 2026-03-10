Panamá crea comisión de alto nivel para impulsar ingreso a la OCDE

El Gobierno de Panamá dio un nuevo paso en su aspiración de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la creación de una comisión permanente encargada de coordinar el proceso de adhesión del país a este organismo internacional. La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo 12 del 9 de marzo de 2026, publicado este 10 de marzo en la Gaceta Oficial, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, que crea la Comisión Permanente de Alto Nivel para la coordinación del proceso de adhesión de la República de Panamá a la OCDE. De acuerdo con el decreto, esta comisión dependerá funcionalmente del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que tendrá un papel central en la coordinación del proceso.

Coordinación interinstitucional El objetivo de la comisión será planificar, coordinar, asesorar y supervisar las acciones que Panamá deberá cumplir para avanzar en su aspiración de integrarse al grupo de países que forman parte de la OCDE. La instancia estará integrada por representantes de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, el Ministerio de Educación de Panamá y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). El canciller o su representante presidirá la comisión, cuyos miembros participarán en calidad ad honorem. La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, mientras que el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación coordinará la representación del Estado panameño ante la OCDE.