Panamá crea comisión de alto nivel para impulsar ingreso a la OCDE

<b>Coordinación interinstitucional</b>El objetivo de la comisión será planificar, coordinar, asesorar y supervisar las acciones que Panamá deberá cumplir para avanzar en su aspiración de integrarse al grupo de países que forman parte de la OCDE.<b>La instancia estará integrada por representantes de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, el Ministerio de Educación de Panamá y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).</b>El canciller o su representante presidirá la comisión, cuyos miembros participarán en calidad ad honorem.La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, mientras que el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación coordinará la representación del Estado panameño ante la OCDE.