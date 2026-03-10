Ejecutivo objeta ley que ampliaba horarios de centros de salud

<b>Postura del Ministerio de Salud</b>Boyd Galindo sostuvo que la ampliación de horarios no necesariamente debe aplicarse de forma uniforme en todo el país.<b>Según indicó, la propuesta del Ministerio de Salu</b>d es que cada región cuente con al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, basada en la demanda real de la población.El ministro también señaló que actualmente existen alrededor de 120 instalaciones de salud que ya operan con esquemas de horario extendido adaptados a las necesidades de sus comunidades.Durante su intervención, insistió en que las decisiones relacionadas con la expansión de servicios deben sustentarse en criterios técnicos y financieros que garanticen su sostenibilidad.