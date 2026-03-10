Ejecutivo objeta ley que ampliaba horarios de centros de salud

El Órgano Ejecutivo objetó el proyecto de ley que buscaba extender el horario de atención en los centros de salud del país, iniciativa aprobada previamente por la Asamblea Nacional. El tema surgió durante la sustentación del informe de gestión 2025 del Ministerio de Salud de Panamá ante el pleno de la Comisión de Salud, donde el titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo, defendió la posición del Ejecutivo frente a la propuesta legislativa. La iniciativa, identificada como proyecto de ley 19, planteaba ampliar el horario de atención en centros y subcentros de salud para facilitar el acceso de los ciudadanos a consultas médicas fuera del horario habitual. Sin embargo, el ministro explicó que una extensión generalizada de horarios requiere un análisis técnico y el respaldo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá para cubrir el pago de personal, insumos y mantenimiento de las instalaciones.

Postura del Ministerio de Salud Boyd Galindo sostuvo que la ampliación de horarios no necesariamente debe aplicarse de forma uniforme en todo el país. Según indicó, la propuesta del Ministerio de Salud es que cada región cuente con al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, basada en la demanda real de la población. El ministro también señaló que actualmente existen alrededor de 120 instalaciones de salud que ya operan con esquemas de horario extendido adaptados a las necesidades de sus comunidades. Durante su intervención, insistió en que las decisiones relacionadas con la expansión de servicios deben sustentarse en criterios técnicos y financieros que garanticen su sostenibilidad.

Debate en la Asamblea El rechazo al proyecto generó cuestionamientos por parte de diputados, entre ellos el proponente de la iniciativa el diputado por la libre postulación y de la bancada Seguimos, Betserai Richards, quien criticó los argumentos de la objeción y defendió la iniciativa aprobada por la comisión legislativa. El diputado sostuvo que el proyecto fue discutido durante más de un año con aportes técnicos, incluso de asesores del propio Ministerio de Salud, y buscaba mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos. También planteó que la realidad que enfrentan muchos usuarios del sistema público —como largas filas para obtener citas médicas, falta de medicamentos y limitaciones en la infraestructura— contrasta con los informes presentados por las autoridades sanitarias. Durante la presentación del informe, el ministro reiteró que uno de los ejes de su gestión es avanzar hacia la integración de los servicios entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de Panamá. El objetivo, explicó, es optimizar recursos y permitir que los ciudadanos puedan atenderse en cualquier instalación pública sin importar su condición de asegurado.