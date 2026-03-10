Caso Pandeportes: juez concede evaluación médica a Héctor Brands imputado por enriquecimiento injustificado

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga, accedió a una solicitud presentada por la defensa particular para que se realice una evaluación de salud urgente a Héctor Brands, exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), quien es imputado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado.

La petición fue presentada por el abogado defensor Brands, Pedro Meilán, quien solicitó que el imputado sea evaluado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tras revisar un informe médico emitido por la Dirección Médica del Hospital Santo Tomás, el tribunal consideró que, en aplicación del principio de dignidad humana que debe garantizarse a las personas privadas de libertad, corresponde realizar una valoración médica especializada.

Zúñiga indicó que para el análisis deberá presentarse el expediente clínico completo del imputado, a fin de que Medicina Legal pueda emitir un diagnóstico que determine si su estado de salud le permite continuar bajo privación de libertad dentro de un centro penitenciario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal Lizzie Bonilla, objetó la solicitud presentada por la defensa.

La fiscalía argumentó que, al inicio del proceso penal, el imputado presentaba buenas condiciones de salud, por lo que cuestionó la necesidad de la evaluación médica solicitada.

El proceso judicial está vinculado a un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se detalla un presunto enriquecimiento injustificado atribuido al exdiputado y exdirector de Pandeportes.

De acuerdo con la investigación, los hechos analizados corresponden al período comprendido entre 2019 y 2024, dentro de las pesquisas relacionadas con el manejo de recursos públicos.