  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Defensa de Brands denuncia irregularidades mientras esperan la audiencia de garantías este 10 de diciembre

Meilán conversa con Héctor Brands Orozco, hijo del exdiputado, en la sede de la DIJ de Ancón.
Meilán conversa con Héctor Brands Orozco, hijo del exdiputado, en la sede de la DIJ de Ancón. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 09/12/2025 16:00
El exfuncionario es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, fue trasladado a la sede de la Policía Nacional, donde permanecerá hasta la audiencia de control de garantías e imputación de cargos que está prevista para este 10 de diciembre.

Brands fue aprehendido durante la Operación Bávaro, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

El exfuncionario, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, fue detenido junto con sus 3 hijos, su esposa (de la cual está separado) y su actual pareja. De acuerdo con información emitida por su equipo legal, la audiencia de garantías que está prevista para mañana se desarrollará tentativamente en horas de la tarde, alrededor de las 3 pm, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

El abogado Pedro Meilán, quién forma parte del equipo de la defensa, explicó que la detención de Brands y sus familiares deriva de un proceso que incluye diligencias en su residencia y oficinas, además de auditorías realizadas por la Contraloría y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La defensa asegura que hasta el momento no ha sido notificada formalmente sobre los cargos específicos que serán presentados en la audiencia de imputación.

El abogado mencionó en sus desclaraciones que el caso parte de una investigación exclusiva de La Estrella de Panamá, cuestionando que el informe de inteligencia al que hace referencia la publicación ni siquiera está en el expediente.

“Esta investigación parte de una noticia de un periodista de La Estrella que dijo que había habido un informe de inteligencia, informe de inteligencia que ni siquiera está en el expediente”, declaró.

Meilán criticó el manejo del caso, señalando que el expediente había estado en reserva, y cuando se apersonaron a la fiscalía han tenido acceso a un expediente de 48 tomos por cada uno de los procesos, lo que considera “inhumano” de revisar en tan poco tiempo, a pesar de contar con un equipo de abogados. Indicó que han concentrado sus esfuerzos en analizar la orden de aprehensión y las auditorías que señalan supuestos enriquecimientos ilícitos.

Según la defensa, la auditoría de la Contraloría, iniciada en septiembre de este año, habla de un enriquecimiento injustificado de aproximadamente $640 mil, mientras que el Ministerio Público maneja una cifra de alrededor de $1.8 millones. Meilán cuestionó estas cifras y aseguró que los ingresos de Brands tienen origen lícito, destacando que mantiene desde 2011 empresas que generaban entre $250 mil y $350 mil mensuales.

Asimismo, criticó que se haya involucrado a los familiares de Brands, sugiriendo que ello podría deberse a transferencias ACH entre padre e hijos.

Meilán insistió en que durante meses se ha vulnerado la presunción de inocencia de su cliente debido a publicaciones mediáticas que asegura no corresponden con el contenido real del expediente.

“Durante tres meses, sistemáticamente, se ha estado publicando y se ha estado diciendo cosas para dar a entender que el señor Héctor Brand es un delincuente, que él es un ladrón y que él está abusando de los dineros del Estado. Y nunca nos dieron el derecho a nosotros de hacer descargos, a excepción de Contraloría”, dijo, afirmando que el caso se ha manejado bajo una intensa presión pública.

Tanto Brands como sus familiares deberán permanecer detenidos hasta que se realice la audiencia de garantías, la cual podría celebrarse este miércoles.

Lo Nuevo