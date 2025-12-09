Defensa de Brands denuncia irregularidades mientras esperan la audiencia de garantías este 10 de diciembre

El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, fue trasladado a la sede de la Policía Nacional, donde permanecerá hasta la audiencia de control de garantías e imputación de cargos que está prevista para este 10 de diciembre.

Brands fue aprehendido durante la Operación Bávaro, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

El exfuncionario, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, fue detenido junto con sus 3 hijos, su esposa (de la cual está separado) y su actual pareja. De acuerdo con información emitida por su equipo legal, la audiencia de garantías que está prevista para mañana se desarrollará tentativamente en horas de la tarde, alrededor de las 3 pm, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

El abogado Pedro Meilán, quién forma parte del equipo de la defensa, explicó que la detención de Brands y sus familiares deriva de un proceso que incluye diligencias en su residencia y oficinas, además de auditorías realizadas por la Contraloría y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La defensa asegura que hasta el momento no ha sido notificada formalmente sobre los cargos específicos que serán presentados en la audiencia de imputación.

El abogado mencionó en sus desclaraciones que el caso parte de una investigación exclusiva de La Estrella de Panamá, cuestionando que el informe de inteligencia al que hace referencia la publicación ni siquiera está en el expediente.

“Esta investigación parte de una noticia de un periodista de La Estrella que dijo que había habido un informe de inteligencia, informe de inteligencia que ni siquiera está en el expediente”, declaró.