Las 5 claves que marcan Panamá y el mundo este 11 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo se mantiene cargada de acontecimientos relevantes que abarcan desde la política internacional hasta temas legislativos, energéticos y deportivos.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en la ceremonia de cambio de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El acto protocolar, realizado en el Congreso Nacional de Chile, sirvió para reforzar los lazos históricos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones.

-El mandatario panameño coincidió con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en un encuentro que se dio en el marco de la toma de posesión presidencial celebrada en la ciudad de Valparaíso.

-La Asamblea Nacional de Panamá informó que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate el proyecto de ley 510. La iniciativa busca tipificar y sancionar el fraude de paternidad en Panamá, un tema que ha generado debate público y jurídico en el país.

-El Gobierno panameño analiza la implementación de un sistema para medir y cobrar el consumo de electricidad generado mediante paneles solares instalados en comunidades remotas sin acceso a la red eléctrica. Aunque la propuesta forma parte de los esfuerzos por regular el uso de energías renovables, el comunicado oficial no precisa aún cómo funcionará el cobro ni a qué usuarios se aplicaría.

-La FIFA enfrenta un desafío de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la selección de Irán anunciara que no participará en el torneo. Según informó su ministro de Deportes, la decisión responde al conflicto bélico que actualmente afecta a la región de Oriente Medio, lo que podría generar repercusiones en la planificación del campeonato.