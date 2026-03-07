Las 5 claves de Panamá y el mundo | 7 de marzo

Panamá amanece con una agenda informativa marcada por temas políticos, diplomáticos y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.

-El presidente José Raúl Mulino, se encuentra en la cumbre “Escudo de las Américas”, que se realiza en Doral, Florida. El encuentro reúne a varios mandatarios latinoamericanos y es encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de abordar temas regionales de cooperación y seguridad.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitió un Aviso de Marina Mercante mediante el cual establece una serie de medidas preventivas dirigidas a los buques que enarbolan bandera panameña y que operan o transitan en zonas de tensión internacional, como las cercanías de Irán, Israel, los golfos Pérsico y Omán, así como el estrecho de Ormuz.

-La misión de Panamá en La Habana logró reunirse con ciudadanos panameños en ese país y confirmar que se encuentran en buen estado general, en medio de la preocupación manifestada por sus familiares en Panamá.

-Un incendio registrado la noche del viernes 6 de marzo en un edificio ubicado en la calle 12, entre las avenidas Domingo Díaz y Cayón Martínez, en la ciudad de Colón, movilizó a más de 100 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Tras varias horas de labores, las unidades lograron controlar las llamas.

-El presidente estadounidense Donald Trump lanzó un mensaje enfocado en la seguridad hemisférica y puso en el centro del debate al Canal de Panamá, al advertir que su gobierno no permitirá que potencias extranjeras amplíen su influencia en la región.