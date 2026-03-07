Harry Styles regresa a la música con una fiesta analógica y televisada en Mánchester

El cantante británico <b>Harry Styles</b> certificó este viernes su regreso a la música, tras más de tres años de parón, con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, y un concierto especial en Mánchester que más bien fue una fiesta analógica y televisada.Esta ciudad del noroeste inglés, cuna del ‘Britpop’ y grupos como <b>Oasis</b>, y su<b> Co-Op Live</b>, el estadio cubierto más grande del Reino Unido, se convirtió en un gran plató de televisión y unos 23,500 asistentes se convirtieron esta noche en figurantes rodeados de cámaras para el especial ‘Harry Styles: Una noche en Mánchester’, que verá la luz este domingo en <b>Netflix</b>.El exintegrante de la <i>boyband </i>británica <b>One Direction</b>, de 32 años, quiso que su primer concierto en solitario desde julio de 2023 y el reencuentro con sus seguidores se sintiese íntimo. Por ello, invitó al público a guardar sus móviles en el bolsillo y les entregó una cámara desechable para que, en vez de una historia efímera de <b>Instagram</b>, guarden un recuerdo físico para toda la vida.Hasta Mánchester llegaron ‘Harries’<i> —fans de Styles—</i> de todos los lugares del mundo, desde otras ciudades de Inglaterra, hasta Nueva York o España. Algunos tenían la fortuna de haber logrado una de las cotizadas entradas del evento a 20 libras (23.07 euros), que se asignaron de manera aleatoria entre las millones de personas que expresaron su interés.Otros, llegaron a coger un avión solo con la esperanza de intentar vivir el concierto. Horas antes del concierto, una fila de personas se postraba junto al estadio con carteles en los que pedían conseguir una entrada, encabezados por la joven sevillana <b>Carmen Vilella</b>, de 26 años, que viajó desde España en el mismo día y ofrecía un retrato pintado a mano de <b>Styles</b> a cambio de la oportunidad de entrar.