Mulino expone en Miami proyectos energéticos y logísticos de Panamá ante funcionarios de la administración Trump

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este sábado 7 de marzo una reunión con dos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, con quienes abordó iniciativas destinadas a consolidar al país como un centro energético regional y reforzar su liderazgo logístico en el comercio mundial.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde Mulino presentó los principales proyectos estratégicos que impulsa su administración.

Durante la reunión, Mulino expuso los avances del proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, una iniciativa que busca fortalecer la integración energética regional.

También el mandatario panameño abordó el plan para desarrollar un gasoducto que aprovecharía la infraestructura del Canal de Panamá, considerado una de las rutas logísticas más importantes del mundo.

Según el mandatario, estas obras permitirán colocar al país en el mapa energético de América Latina y potenciar su papel como centro de distribución de energía.

Mulino también explicó que Panamá ha redefinido su estrategia marítima con el objetivo de mantener su liderazgo como hub logístico y de marina mercante al servicio del comercio global.

Esa estrategia contempla el desarrollo de dos megapuertos y la creación de un centro multimodal en Puerto Armuelles, recordó la administración de Mulino.

De acuerdo con información oficial, tanto Lutnick como Wright expresaron su disposición de colaborar con Panamá en los proyectos planteados, dentro de las competencias de sus respectivas carteras, lo que abre la puerta a una mayor cooperación bilateral en materia energética, comercial y logística.