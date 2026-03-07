Delcy Rodríguez acepta reconocimiento de Trump como presidenta actual de Venezuela

<b>La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,</b> afirmó este sábado 7 de marzo que su gobierno recibe como un reconocimiento al pueblo venezolano la decisión de Estados Unidos de reconocer formalmente a su administración.A través de un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez respondió al anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien <b>confirmó que Washington reconoció oficialmente al gobierno venezolano y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas. </b><i>'Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país',</i> escribió la mandataria.Rodríguez señaló además que su administración está dispuesta a avanzar hacia una relación bilateral de largo plazo con Estados Unidos basada en el respeto mutuo, la igualdad entre los Estados y el derecho internacional.<i>'Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países'</i>, agregó.La presidenta encargada también destacó que el diálogo diplomático debe ser el mecanismo para abordar las diferencias entre ambas naciones.<i>'Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias',</i> concluyó.El mensaje de Rodríguez se produjo luego de que <b>Trump anunciara durante la cumbre 'Escudo de las Américas</b>' que <b>su gobierno reconoció formalmente a la administración venezolana y alcanzó un acuerdo para facilitar la venta de oro y otros minerales del país en cooperación con Estados Unidos.</b>