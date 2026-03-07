Delcy Rodríguez acepta reconocimiento de Trump como presidenta actual de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado 7 de marzo que su gobierno recibe como un reconocimiento al pueblo venezolano la decisión de Estados Unidos de reconocer formalmente a su administración.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez respondió al anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien confirmó que Washington reconoció oficialmente al gobierno venezolano y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

“Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país”, escribió la mandataria.

Rodríguez señaló además que su administración está dispuesta a avanzar hacia una relación bilateral de largo plazo con Estados Unidos basada en el respeto mutuo, la igualdad entre los Estados y el derecho internacional.

“Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países”, agregó.

La presidenta encargada también destacó que el diálogo diplomático debe ser el mecanismo para abordar las diferencias entre ambas naciones.

“Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias”, concluyó.

El mensaje de Rodríguez se produjo luego de que Trump anunciara durante la cumbre “Escudo de las Américas” que su gobierno reconoció formalmente a la administración venezolana y alcanzó un acuerdo para facilitar la venta de oro y otros minerales del país en cooperación con Estados Unidos.