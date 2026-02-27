Delcy Rodríguez pide a Donald Trump el fin del bloqueo y sanciones contra Venezuela

Delcy Rodríguez hizo un llamado formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que como “socio y amigo” ponga fin al bloqueo y las sanciones económicas que afectan al país sudamericano.

El pedido se produjo en un acto público en Caracas, donde Rodríguez celebró que Trump haya definido recientemente a Venezuela como un“nuevo amigo y socio” en su discurso del Estado de la Unión, y aprovechó esa declaración para solicitar un cambio profundo en las relaciones bilaterales.

Rodríguez argumentó que las medidas de presión estadounidenses no solo perjudican a la economía del país, sino que también afectan directamente a la juventud venezolana, que“tiene derecho a reivindicar sus aspiraciones”.

La mandataria aseguró que Venezuela “nunca ha sido un país que amenaza a los Estados Unidos ni a ningún otro país del planeta”, y destacó la importancia de abrir una nueva agenda de cooperación con Washington basada en la amistad y el respeto mutuo.

El pedido de Rodríguez coincide con un contexto de cambios en la política exterior entre Caracas y Washington, luego de que se reestablecieran relaciones diplomáticas tras meses de alta tensión y se suavizaran algunas restricciones a la actividad petrolera venezolana.

Sin embargo, numerosas sanciones, incluidas las que limitan el manejo de activos venezolanos en el extranjero, siguen vigentes y son señaladas por el gobierno como un obstáculo para la recuperación económica.

Analistas internacionales coinciden en que la solicitud de Rodríguez refleja una intención de Venezuela de avanzar hacia normalizar vínculos con Estados Unidos, aunque reconocen que el camino diplomático y político para la eliminación total de las sanciones es complejo y dependerá de negociaciones multilaterales y condiciones políticas internas en cada país.