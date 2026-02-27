Mulino inaugura sistema de riego en Chiriquí y amplía a 3,500 hectáreas la producción agrícola

Con el objetivo de robustecer la producción nacional y avanzar en la seguridad alimentaria, el presidente José Raúl Mulino inauguró este viernes 27 de febrero el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, en la provincia de Chiriquí.

El proyecto, ejecutado con una inversión de $6,568,840, permitirá ampliar la frontera agrícola de 600 a 3,500 hectáreas bajo riego, beneficiando directamente a 450 productores e impactando de forma indirecta a unas 1,200 familias del distrito de Alanje, cuya economía depende de la agricultura y la ganadería.

“Tenemos un potencial inmenso para desarrollar la seguridad alimentaria y la capacidad exportadora del país. Este sistema no solo suma hectáreas cultivables, sino que permite producir más meses al año y aumentar el rendimiento de las cosechas”, afirmó el mandatario.

Mulino estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el titular de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quienes coincidieron en que la obra representa un impulso estratégico para el campo chiricano y la autosuficiencia alimentaria del país.

El sistema incluyó la recuperación de la bocatoma en el río Chico, la rehabilitación de la presa y mejoras en toda la infraestructura de captación. Los trabajos contemplaron estudios topográficos, limpieza profunda, relleno con material tipo “boulder” y remoción de sedimentos y vegetación acumulada.

Entre las principales intervenciones destacan:

• Dragado del embalse con la remoción de 145,000 metros cúbicos de material.

• Mantenimiento y dragado de 59 kilómetros de canales internos.

• Rehabilitación de 7 kilómetros de caminos internos.

• Colocación de 3,000 metros cúbicos de concreto para reforzar la protección del dique.

• Rehabilitación integral de la planta de postcosecha, incluyendo cuartos fríos y líneas de empaque.

Las labores fueron ejecutadas por Inversiones y Transportes Castrejón, S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cumpliendo con las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes.

El ministro Andrade destacó que el verdadero impacto de la obra se reflejará en mayor productividad, generación de empleos y mejores condiciones para la agroexportación.

Por su parte, Linares subrayó que el incremento de 600 a 3,500 hectáreas bajo riego favorecerá a productores de arroz, sandía y plátano, entre otros rubros esenciales para el consumo nacional.

El productor arrocero Alexander Araúz, de la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas, expresó su agradecimiento al mandatario por concretar una iniciativa esperada por años. “Muchos gobiernos pasaron por aquí. Hoy es una realidad”, señaló.

El acto contó con la presencia del contralor general de la República, Anel Flores; la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; diputados de la Asamblea Nacional y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Con esta obra, el Gobierno busca consolidar a Chiriquí como eje estratégico de la producción agrícola nacional y fortalecer la capacidad del país para garantizar alimentos a su población durante todo el año.