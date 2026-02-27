Defensa de Martinelli en juicio Odebrecht: ‘Esto ya fue juzgado y sobreseído’

La tarde de este viernes 27 de febrero comenzó el que debería ser el último día de alegatos del juicio Odebrecht. La primera defensa en presentarse será la del expresidente Ricardo Martinelli, liderada por el abogado Carlos Carrillo.

Martinelli se encuentra en el centro de muchas de las acusaciones en este caso.

“¡Esto ya fue juzgado, fue sobreseído! ¿Y usted sabe quien fue la fiscal? La licenciada Ruth Morcillo. La misma fiscal pidió el sobreseimiento a favor de Odebrecht y hoy pide condena”, dijo Carrillo.

El testimonio de varios testigos señala que fue con él que se discutieron los pagos que realizaría Odebrecht, a través de un entramado de sociedades, tanto para la campaña electoral del excandidato José Domingo Arias, como para presuntamente favorecer a la empresa en la adjudicación de millonarios contratos estatales.

La estrategia de la defensa se basó en primera instancia en descalificar el mismo proceso, e incluso el nombramiento de la jueza.

Carrillo inició por denunciar lo que calificó como “vicios procesales” en la causa, entre ellos lo que considera fue una violación al principio de especialidad, mediante el cual aduce que Martinelli no podía ser juzgado por un cargo distinto al que fue extraditado de Estados Unidos (interceptaciones telefónicas o “pinchazos”).

La jueza Baloisa Marquínez ya se ha pronunciado sobre este argumento durante el juicio, rechazando que se estuviera violando.

Carrillo pasó luego a criticar el mismo nombramiento de la jueza Marquínez como encargada del caso ad honorem, es decir que no fue designada al azar sino directamente.

El siguiente argumento de Carrillo es uno que ha repetido públicamente en múltiples ocasiones, que las evidencias bajo las que se inició este caso fueron declaradas nulas en Brasil y carecen de valor legal.

La respuesta de la fiscal Ruth Morcillo al ser preguntada sobre este punto por los medios de comunicación, es que el Ministerio Público igual realizó declaraciones a testigos. Estas declaraciones fueron presentadas durante el juicio por la Fiscalía.

La defensa de Martinelli y otros imputados reclamó durante el juicio que no tuvieron la oportunidad de contrainterrogatorio a varios testigos claves que no se presentaron en Panamá.