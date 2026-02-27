EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 27 de febrero de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 27 de febrero de 2026 el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Acuario.

Primer Premio: 8763

Letras: CDCD

Serie: 2

Folio: 10

Segundo Premio: 60

Tercer Premio: 90

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.