EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 27 de febrero de 2026

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a> estableció para este viernes 27 de febrero de 2026 el desarrollo del sorteo del<b> Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo de Acuario.<b>Primer Premio: 8763</b><b>Letras: CDCD</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 10</b><b>Segundo Premio: 60</b><b>Tercer Premio: 90</b><i><b>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a>?</b></i>El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a>, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.