  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 27 de febrero de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 27 de febrero de 2026
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 27/02/2026 15:26
Este viernes es el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Acuario.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 27 de febrero de 2026 el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Acuario.

Primer Premio: 8763

Letras: CDCD

Serie: 2

Folio: 10

Segundo Premio: 60

Tercer Premio: 90

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.

Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.

VIDEOS
Lo Nuevo