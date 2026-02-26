Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero de 2026, según la IA

Este viernes 27 de febrero se realizará el segundo sorteo del Gordito del Zodiaco del 2026 de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al signo acuario y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

-9

-8

-5

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito Millonario:

98, 89, 95, 59, 85 y 58.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Números ganadores del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Capricornio del 30 de enero de 2026.

Primer Premio: 1661

Letras: AACD

Serie: 6

Folio: 10

Segundo Premio: 35

Tercer Premio: 61