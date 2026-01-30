EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 30 de enero de 2026

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a> estableció para este viernes 30 de enero de 2026 el desarrollo del sorteo del<b> Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo de Capricornio.<b>Primer Premio: 1661</b><b>Letras: AACD</b><b>Serie: </b> 6<b>Folio: 10</b><b>Segundo Premio: 35</b><b>Tercer Premio: 61</b><i><b>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a>?</b></i><b>El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a>, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.</b><i><b>Características del sorteo:</b></i>- Se realiza el último viernes de cada mes.- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.- El costo del billete es de $2.00Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.