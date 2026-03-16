‘Panamá es un socio fiable’, afirma el presidente de Alemania

Un eje central de la visita fue la importancia estratégica del Canal de Panamá. La delegación alemana recibió una explicación detallada sobre la estructura jurídico-política de la vía y los proyectos de expansión y sostenibilidad que se preparan para el futuro.Al respecto, el presidente alemán envió un mensaje contundente a la comunidad internacional: 'La neutralidad y la soberanía del Canal de Panamá deben estar por encima de cualquier duda. Esta es la opinión de la gran mayoría de los Estados del mundo y también la opinión de Alemania'. Esta declaración refuerza la posición de Panamá como un activo crítico para el comercio mundial, especialmente en tiempos de tensiones geopolíticas.