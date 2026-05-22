Gobierno revela megaproyecto carcelario de $172 millones en Divisa

Durante su intervención en la Comisión de Presupuesto, Montalvo también aclaró dudas sobre la ubicación exacta del proyecto.La ministra explicó que el área forma parte de terrenos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), aunque dentro de ese globo territorial funciona el Instituto Nacional de Agricultura (INA). 'Y no es del INA, es del MIDA', precisó.Según explicó, el nuevo penal estaría ubicado en la parte más profunda del terreno estatal, lejos de zonas pobladas.'A nosotros en lo más profundo se nos está asignando, creo que son 50 hectáreas para poder hacer la operación', detalló.La ministra sostuvo que el sitio fue seleccionado precisamente para evitar impactos directos sobre comunidades cercanas y facilitar la conexión logística entre las provincias centrales.Durante la sesión, Manuel Núñez, asesor del Ministerio de Gobierno, explicó que el contrato incluiría estudio, diseño, construcción y mantenimiento.'El costo aproximado de la cárcel de provincias centrales sería 172 millones de dólares', indicó.Núñez agregó que la obra tendría un periodo máximo de construcción de 36 meses y que el contrato contemplaría cinco años de mantenimiento.El proyecto también contempla talleres y áreas productivas dentro del complejo penitenciario.Montalvo explicó que el objetivo es impulsar modelos de autosostenibilidad inspirados en experiencias como la Casa Granja de Penonomé.La ministra mencionó programas como 'Masando Esperanza', mediante los cuales privados de libertad participan en procesos de producción dentro del sistema penitenciario.Durante la discusión en la Comisión de Presupuesto, el diputado de Cambio Democrático, Carlos Afú, respaldó la construcción del nuevo penal tras relatar visitas recientes a cárceles del interior.'Eso da una lástima y un problema muy grande de hacinamiento brutal', expresó al referirse a la cárcel de Las Tablas.Afú también defendió el componente agrícola y autosostenible del futuro complejo penitenciario.