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Gobierno revela megaproyecto carcelario de $172 millones en Divisa

Gobierno revela megaproyecto carcelario de $172 millones en Divisa
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/05/2026 02:41
La ministra Dinoska Montalvo informó en la Comisión de Presupuesto que el pliego para la nueva cárcel de provincias centrales ya está prácticamente listo

La construcción de la futura cárcel de provincias centrales avanza hacia su fase de licitación.

Durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que el pliego del proyecto ya se encuentra prácticamente listo y adelantó que el acto público podría convocarse en las próximas semanas.

El proyecto, valorado en aproximadamente $172 millones, busca construir un nuevo complejo penitenciario en Divisa con capacidad para unos 2,500 privados de libertad provenientes de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Las declaraciones surgieron durante preguntas formuladas por la diputada de la coalición Vamos, Jannine Prado, en medio traslado de partida por $1.2 millones que, según la ministra, se utilizarán para avanzar con el proyecto de construcción de la cárcel de Colón.

Montalvo explicó ante los diputados que el nuevo penal busca responder a los problemas de hacinamiento y a los constantes traslados de privados de libertad hacia cárceles de Panamá.

“Lo que se está pensando es en un polígono donde tengamos la jurisdicción de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos”, indicó.

La ministra sostuvo que actualmente muchos privados de libertad del interior terminan recluidos en Panamá, afectando el contacto familiar y aumentando los costos operativos del sistema penitenciario.

Además, reconoció que la cárcel pública de Santiago mantiene una sobrepoblación “considerable y lamentable”.

Mientras el Ministerio de Gobierno afina la licitación, el proyecto ya cuenta con el terreno formalmente asignado.

La Resolución No. ADMG-808-2025 de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), firmada el 29 de diciembre de 2025, ordenó la segregación de 45 hectáreas más 2,786.31 metros cuadrados para el desarrollo de la futura cárcel.

El terreno se ubica en Divisa, corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

La resolución establece que el área fue asignada “en uso y administración” al Ministerio de Gobierno para desarrollar el “Proyecto de la Cárcel de Provincias Centrales”.

De acuerdo con el documento, el globo de terreno colinda con el río Cañazas, una servidumbre existente y áreas cercanas a la carretera Interamericana.

La finca

Durante su intervención en la Comisión de Presupuesto, Montalvo también aclaró dudas sobre la ubicación exacta del proyecto.

La ministra explicó que el área forma parte de terrenos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), aunque dentro de ese globo territorial funciona el Instituto Nacional de Agricultura (INA). “Y no es del INA, es del MIDA”, precisó.

Según explicó, el nuevo penal estaría ubicado en la parte más profunda del terreno estatal, lejos de zonas pobladas.

“A nosotros en lo más profundo se nos está asignando, creo que son 50 hectáreas para poder hacer la operación”, detalló.

La ministra sostuvo que el sitio fue seleccionado precisamente para evitar impactos directos sobre comunidades cercanas y facilitar la conexión logística entre las provincias centrales.

Durante la sesión, Manuel Núñez, asesor del Ministerio de Gobierno, explicó que el contrato incluiría estudio, diseño, construcción y mantenimiento.

“El costo aproximado de la cárcel de provincias centrales sería 172 millones de dólares”, indicó.

Núñez agregó que la obra tendría un periodo máximo de construcción de 36 meses y que el contrato contemplaría cinco años de mantenimiento.

El proyecto también contempla talleres y áreas productivas dentro del complejo penitenciario.

Montalvo explicó que el objetivo es impulsar modelos de autosostenibilidad inspirados en experiencias como la Casa Granja de Penonomé.

La ministra mencionó programas como “Masando Esperanza”, mediante los cuales privados de libertad participan en procesos de producción dentro del sistema penitenciario.

Durante la discusión en la Comisión de Presupuesto, el diputado de Cambio Democrático, Carlos Afú, respaldó la construcción del nuevo penal tras relatar visitas recientes a cárceles del interior.

“Eso da una lástima y un problema muy grande de hacinamiento brutal”, expresó al referirse a la cárcel de Las Tablas.

Afú también defendió el componente agrícola y autosostenible del futuro complejo penitenciario.

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