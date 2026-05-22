Gobierno revela megaproyecto carcelario de $172 millones en Divisa

La construcción de la futura cárcel de provincias centrales avanza hacia su fase de licitación.

Durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que el pliego del proyecto ya se encuentra prácticamente listo y adelantó que el acto público podría convocarse en las próximas semanas.

El proyecto, valorado en aproximadamente $172 millones, busca construir un nuevo complejo penitenciario en Divisa con capacidad para unos 2,500 privados de libertad provenientes de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Las declaraciones surgieron durante preguntas formuladas por la diputada de la coalición Vamos, Jannine Prado, en medio traslado de partida por $1.2 millones que, según la ministra, se utilizarán para avanzar con el proyecto de construcción de la cárcel de Colón.

Montalvo explicó ante los diputados que el nuevo penal busca responder a los problemas de hacinamiento y a los constantes traslados de privados de libertad hacia cárceles de Panamá.

“Lo que se está pensando es en un polígono donde tengamos la jurisdicción de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos”, indicó.

La ministra sostuvo que actualmente muchos privados de libertad del interior terminan recluidos en Panamá, afectando el contacto familiar y aumentando los costos operativos del sistema penitenciario.

Además, reconoció que la cárcel pública de Santiago mantiene una sobrepoblación “considerable y lamentable”.

Mientras el Ministerio de Gobierno afina la licitación, el proyecto ya cuenta con el terreno formalmente asignado.

La Resolución No. ADMG-808-2025 de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), firmada el 29 de diciembre de 2025, ordenó la segregación de 45 hectáreas más 2,786.31 metros cuadrados para el desarrollo de la futura cárcel.

El terreno se ubica en Divisa, corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

La resolución establece que el área fue asignada “en uso y administración” al Ministerio de Gobierno para desarrollar el “Proyecto de la Cárcel de Provincias Centrales”.

De acuerdo con el documento, el globo de terreno colinda con el río Cañazas, una servidumbre existente y áreas cercanas a la carretera Interamericana.