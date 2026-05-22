Aeropuerto de Tocumen evitó colapso operativo tras incendio en Terminal 1: más de 14 mil pasajeros continuaron su viaje

El Aeropuerto Internacional de Tocumen logró evitar una interrupción masiva en sus operaciones luego del incidente registrado en el área del food court de la Terminal 1, gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la ejecución inmediata de protocolos de contingencia.

La respuesta coordinada del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), junto con la reorganización de vuelos y puertas de embarque, permitió que el principal hub aéreo de Panamá mantuviera su funcionamiento durante la emergencia, reduciendo el impacto sobre miles de viajeros.

En declaraciones ofrecidas a La Estrella de Panamá, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, detalló las acciones implementadas para controlar la situación y preservar la continuidad operativa.

Activación inmediata de protocolos de seguridad

Según explicó Ruiz Blanco, una vez detectado el incidente, el aeropuerto activó de forma inmediata sus mecanismos de respuesta.

“Lo primero fue activar nuestros protocolos de seguridad aeroportuaria. El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios actuó de inmediato y logró controlar el fuego rápidamente, evitando que se propagara hacia otras áreas. Paralelamente, activamos procedimientos operativos para proteger a pasajeros, colaboradores y garantizar la continuidad de la operación”, explicó Ruiz Blanco.

El gerente destacó además el desempeño de los bomberos aeroportuarios durante la contingencia.

“Quiero reconocer la rápida acción de nuestros bomberos aeroportuarios. Su capacidad de respuesta fue determinante. Están entrenados para este tipo de escenarios y actuaron con rapidez, coordinación y profesionalismo”.

Sin heridos ni afectados por humo

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que no hubo personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo durante el incidente, uno de los principales objetivos de los equipos de emergencia.

“No se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo. Ese era el objetivo número uno: proteger vidas y garantizar condiciones seguras mientras se ejecutaban las acciones de respuesta”.

Reorganización operativa evitó mayores afectaciones

El aeropuerto implementó una redistribución estratégica de operaciones para mantener la conectividad aérea y evitar cancelaciones masivas.

“Tocumen está preparado para responder a este tipo de contingencias sin comprometer la seguridad ni la continuidad operacional. Tenemos protocolos diseñados para responder a escenarios de este tipo y continuar operando de manera segura. Reasignamos puertas en el Muelle Norte, los satélites y la Terminal 2; redistribuimos operaciones y reorganizamos vuelos de aeronaves de gran capacidad y operaciones de Copa Airlines para reducir el impacto”.

Las medidas fueron ejecutadas entre las 6:50 p.m. y pasada la 1:30 a.m., periodo en el que el aeropuerto mantuvo activas sus operaciones comerciales y de conexión internacional.

Más de 14 mil pasajeros fueron gestionados

Durante la emergencia, Tocumen movilizó más de 14,500 pasajeros correspondientes al quinto y sexto banco de conexiones, manteniendo la mayoría de los itinerarios activos.

“Gestionamos más de 14,500 pasajeros correspondientes al quinto y sexto banco de conexiones. La gran mayoría pudo continuar su viaje sin contratiempos. Cerca de 5,100 pasajeros salieron en vuelos con demoras y alrededor de 50 pasajeros perdieron conexiones”, sostuvo.

Para Ruiz Blanco, la capacidad de reacción del aeropuerto permitió contener una posible crisis operacional de gran escala.

“Cuando hablamos de un centro de conexiones, mover operaciones con rapidez hace la diferencia entre una interrupción masiva y una afectación controlada. Nuestro equipo respondió con rapidez y coordinación”.

Investigaciones continúan mientras operaciones siguen normales

El Aeropuerto Internacional de Tocumen mantiene sus operaciones regulares mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del incidente.

“La seguridad sigue siendo la prioridad. Estamos colaborando con las autoridades competentes mientras se realizan las investigaciones del caso. Lo importante es que el aeropuerto continuó operando y los pasajeros pudieron seguir viajando de manera segura”.