Disputa entre Panamá y Costa Rica se agudiza; Mulino frena la venta de electricidad

La relación entre Panamá y Costa Rica entró en una nueva fase de confrontación diplomática y económica. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia territorio costarricense, en una medida que eleva el tono del conflicto comercial que ambos países mantienen desde 2019 por restricciones a productos agropecuarios.

Aunque las diferencias estaban casi que congeladas, la nueva presidente de Costa Rica, Laura Fernández, volvió a atizar el fogón.

La decisión de suspender la venta de energía eléctrica, fue comunicada este jueves 21 de mayo de 2026 durante la conferencia semanal del mandatario, quien justificó la medida bajo el principio de “reciprocidad” en las relaciones internacionales y en defensa de los sectores productivos panameños.

“Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, sentenció Mulino, en una declaración que marca un endurecimiento directo de la postura panameña frente a San José.

El anuncio surge en medio del resurgimiento del litigio comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio, luego de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, anunciara la semana pasada que impulsará “acciones internacionales” contra Panamá por las restricciones comerciales aplicadas a productos agrícolas costarricenses.

El conflicto entre ambos países tiene raíces en las restricciones impuestas por Panamá entre 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios provenientes de Costa Rica, entre ellos banano, plátano, carne bovina, carne porcina, pollo, fresas, piña y lácteos.

Panamá argumentó en su momento razones sanitarias y la falta de renovación de permisos por parte de empresas exportadoras costarricenses. Sin embargo, Costa Rica llevó el caso ante la OMC alegando barreras comerciales injustificadas.

En 2024, un panel arbitral de la OMC falló parcialmente a favor de Costa Rica, rechazando el principal argumento panameño sobre la supuesta insuficiencia de pruebas científicas relacionadas con productos agrícolas específicos.

Lejos de cerrar el caso, Panamá presentó una apelación en enero de 2025, proceso que todavía permanece pendiente de resolución.

Mulino defendió la postura panameña y aseguró que durante años empresas nacionales también enfrentaron obstáculos para ingresar al mercado costarricense.

“Por más de diez años un sinnúmero de empresas panameñas que operaban y trabajaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraron a ese país”, afirmó.