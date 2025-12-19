En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco del viernes 19 de diciembre de 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a> estableció para este viernes 19 de diciembre el desarrollo del sorteo del<b> Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo de Sagitario.<i>Para este sorteo, hay un monto de $1,000,000 millones para el ganador:</i><b>Primer Premio: </b><b>Letras:</b><b>Serie: </b><b>Folio: </b><b>Segundo Premio: </b><b>Tercer Premio: </b>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá</a>?<b>El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a>, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.</b><i>Características del sorteo:</i><b>- Se realiza el último viernes de cada mes.</b><b>- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.</b><b>- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.</b><b>- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.</b><b>- El costo del billete es de $2.00</b><b>Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.</b>