Gordito del Zodíaco 2025: premios, precios y cuándo se jugará el último sorteo del año

La Lotería Nacional de Panamá anunció que el Gordito del Zodíaco del signo Sagitario se realizará el viernes 19 de diciembre, a las 3:00 p.m., como parte de los sorteos especiales de fin de año. El costo del billete para este sorteo será de 2 balboas, según detalló la entidad.

La institución reiteró la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro podría impedir que el premio sea validado. Los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente.