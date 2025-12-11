  1. Inicio
PANAMÁ

Gordito del Zodíaco 2025: premios, precios y cuándo se jugará el último sorteo del año

La Lotería Nacional revela premios y condiciones del Gordito del Zodíaco de Sagitario
La Lotería Nacional revela premios y condiciones del Gordito del Zodíaco de Sagitario @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/12/2025 12:49

La Lotería Nacional de Panamá anunció que el Gordito del Zodíaco del signo Sagitario se realizará el viernes 19 de diciembre, a las 3:00 p.m., como parte de los sorteos especiales de fin de año. El costo del billete para este sorteo será de 2 balboas, según detalló la entidad.

La institución reiteró la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro podría impedir que el premio sea validado. Los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente.

Así será el premio mayor del Gordito del Zodíaco

El ganador del premio principal recibirá 1,004,000 balboas, siempre que su billete coincida con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio. En caso de acertar únicamente los cuatro números, pero sin la serie ni el folio, el premio será de 4,000 balboas.

La Lotería también recordó los montos que aplican en caso de coincidencias parciales:

Tres primeras y tres últimas cifras: 60.00 balboas

Dos primeras y dos últimas cifras: 4.00 balboas

Última cifra: 1.00 balboa

