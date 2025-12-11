Gordito del Zodíaco 2025: premios, precios y cuándo se jugará el último sorteo del año

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Panamá</a></b> anunció que el <b><a href="/tag/-/meta/gordito-del-zodiaco">Gordito del Zodíaco</a> </b>del signo Sagitario se realizará el viernes 19 de diciembre, a las 3:00 p.m., como parte de los sorteos especiales de fin de año. El costo del billete para este sorteo será de 2 balboas, según detalló la entidad.La institución reiteró la importancia de conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro podría impedir que el premio sea validado. Los ganadores deberán acudir a las oficinas de la Lotería Nacional para realizar el cobro correspondiente.