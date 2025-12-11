‘Papeles’ aspira a nominaciones en los Premios Goya 2026 y marca un hito para el cine panameño

La película se centra en la historia de la protagonista Ana Méndez, una abogada que lucha por limpiar su reputación ante el escándalo de los papeles de Panamá. Un escándalo que, a juicio de Montenegro, no se manejó de la mejor forma a nivel mediático. '<b>Este es un escándalo que se trató de forma tabú dentro de Panamá. Fuimos víctimas de un ataque global, ese ataque consistió en poner el nombre de Panamá dentro del escándalo. Nosotros teníamos que contar el lado nuestro de esa historia, para que nuestra imagen internacional se pueda resarcir.</b> ‘Papeles’ plantea un abordaje diferente respecto a lo que se conocía anteriormente sobre esta historia. Una versión cercana a la realidad que nosotros vivimos, y de la naturaleza desproporcionada que fue el ataque mediático global en contra de nuestro país. Esta fue una manera de desviar la atención como lo fueron otros grandes escándalos del mundo. Querían desviar la atención de otros temas importantes y nosotros hemos sido el daño colateral. La forma en la que las grandes corporaciones esconden el dinero y donde están los verdaderos corruptos del mundo son esos problemas de los que querían desviar la atención', aseguró.Si bien esta historia pudo haber sido contada en forma de documental, Montenegro decidió plasmarla desde un punto de vista humano. En este caso, en la abogada Ana Méndez, quien no sólo sufre un ataque a su estabilidad como profesional sino que sufre diariamente los gajes de quien trata de prosperar en un sector como el legal, ampliamente dominado por los hombres.'<b>Ana es una víctima del maltrato corporativo y lucha por abrirse paso. Quise mostrarlo de esa forma porque me inspiré de la realidad de los hechos. Considero que hay que hacer justicia no solo al país, sino a las mujeres que siempre han estado luchando por conquistar los espacios. Detrás de un gran escándalo, también hay personas que sufren. Para mí, eso es lo más importante</b>', destacó.