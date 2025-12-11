  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Embajador Kevin Cabrera sobre sanción a Ramón Carretero: ‘Seguiremos actualizando estas listas’

‘Lo que le puedo decir es que el Departamento del Tesoro actualiza estas listas muy a menudo’, dijo Cabrera.
‘Lo que le puedo decir es que el Departamento del Tesoro actualiza estas listas muy a menudo’, dijo Cabrera. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 17:47
Cabrera señaló que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos regulares de actualización que realiza el gobierno estadounidense

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reaccionó la tarde de este jueves 11 de diciembre a la designación del empresario panameño Ramón Carretero por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo incluyó en la llamada Lista Clinton, por sus presuntos vínculos con operaciones del régimen de Nicolás Maduro.

Consultado por La Estrella de Panamá sobre la nueva sanción, el diplomático señaló que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos regulares de actualización que realiza el gobierno estadounidense para proteger su seguridad nacional.

“Lo que le puedo decir es que el Departamento del Tesoro actualiza estas listas muy a menudo. Fue algo en lo cual decidió nuestro gobierno, y vamos a seguir las diferentes guías y procesos que van saliendo”, afirmó.

Cabrera subrayó que la inclusión de Carretero fue una decisión reciente y enmarcada en los procedimientos habituales. “Todo eso fue una novedad que acaba de pasar ahora, pero es algo dentro de las normas”, dijo.

El embajador reiteró que Estados Unidos continuará revisando y ajustando estas designaciones conforme a sus prioridades estratégicas. “Vamos a seguir actualizando esas listas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país y para fortalecer a nuestro país”, concluyó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 11 de diciembre nuevas sanciones financieras contra figuras presuntamente vinculadas al círculo del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a tres sobrinos de su esposa, Cilia Flores, y a Carretero.

Carretero se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela este 24 de septiembre.

Tras el accidente sufrió quemaduras y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Caracas.

Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la administración del [presidente Joe] Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

El empresario, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus supuestos negocios con el régimen chavista y por facilitar operaciones en el sector petrolero de Venezuela.

Junto con Carretero, Washington amplió su ofensiva contra el entorno familiar de Maduro al sancionar nuevamente a:

• Efraín Antonio Campo Flores

• Franqui Francisco Flores de Freitas

• Carlos Erik Malpica Flores

VIDEOS
Lo Nuevo