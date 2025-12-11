Embajador Kevin Cabrera sobre sanción a Ramón Carretero: ‘Seguiremos actualizando estas listas’

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reaccionó la tarde de este jueves 11 de diciembre a la designación del empresario panameño Ramón Carretero por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo incluyó en la llamada Lista Clinton, por sus presuntos vínculos con operaciones del régimen de Nicolás Maduro. Consultado por La Estrella de Panamá sobre la nueva sanción, el diplomático señaló que este tipo de medidas forman parte de los mecanismos regulares de actualización que realiza el gobierno estadounidense para proteger su seguridad nacional.

“Lo que le puedo decir es que el Departamento del Tesoro actualiza estas listas muy a menudo. Fue algo en lo cual decidió nuestro gobierno, y vamos a seguir las diferentes guías y procesos que van saliendo”, afirmó.

Cabrera subrayó que la inclusión de Carretero fue una decisión reciente y enmarcada en los procedimientos habituales. “Todo eso fue una novedad que acaba de pasar ahora, pero es algo dentro de las normas”, dijo.

El embajador reiteró que Estados Unidos continuará revisando y ajustando estas designaciones conforme a sus prioridades estratégicas. “Vamos a seguir actualizando esas listas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país y para fortalecer a nuestro país”, concluyó.