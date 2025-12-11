Embajador Kevin Cabrera sobre sanción a Ramón Carretero: ‘Seguiremos actualizando estas listas’

<b>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos</b> anunció este jueves 11 de diciembre nuevas sanciones financieras contra figuras presuntamente vinculadas al círculo del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a tres sobrinos de su esposa, Cilia Flores, y a Carretero.<b>Carretero se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela este 24 de septiembre.</b>Tras el accidente sufrió quemaduras y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Caracas.<b>Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent</b>, explicó que las sanciones sirven para deshacer 'el fallido intento de la administración del [presidente Joe] Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial'.El empresario, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus supuestos negocios con el régimen chavista y por facilitar operaciones en el sector petrolero de Venezuela.<i>Junto con Carretero, Washington amplió su ofensiva contra el entorno familiar de Maduro al sancionar nuevamente a:</i><b>• Efraín Antonio Campo Flores</b><b>• Franqui Francisco Flores de Freitas</b><b>• Carlos Erik Malpica Flores</b>