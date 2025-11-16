EE.UU. designará al ‘Cartel de los Soles’ como Organización Terrorista Extranjera

El <b><a href="/tag/-/meta/departamento-de-estado">Departamento de Estado de Estados Unidos</a></b>, liderado por el Secretario <b>Marco Rubio</b>, anunció que designará formalmente al grupo venezolano <b>'<a href="/tag/-/meta/cartel-de-los-soles">Cartel de los Soles</a>'</b> como una <b>Organización Terrorista Extranjera (FTO)</b>. La medida, que entrará en vigor el <b>24 de noviembre de 2025</b>, busca intensificar las acciones contra la estructura a la que Washington vincula directamente con el régimen de Nicolás Maduro.La designación oficial por parte del Departamento de Estado se toma conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta acción se produce después de que, en julio, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había catalogado al<b> Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).</b>