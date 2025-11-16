EE.UU. designará al ‘Cartel de los Soles’ como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el Secretario Marco Rubio, anunció que designará formalmente al grupo venezolano ”Cartel de los Soles” como una Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida, que entrará en vigor el 24 de noviembre de 2025, busca intensificar las acciones contra la estructura a la que Washington vincula directamente con el régimen de Nicolás Maduro.

La designación oficial por parte del Departamento de Estado se toma conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta acción se produce después de que, en julio, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había catalogado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).