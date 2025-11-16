  1. Inicio
EE.UU. designará al ‘Cartel de los Soles’ como Organización Terrorista Extranjera

El Departamento de Estado responsabiliza al “Cartel de los Soles”, operando “por y con otras FTO designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa,” además del tráfico de drogas hacia EE.UU. y Europa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el Secretario Marco Rubio, anunció que designará formalmente al grupo venezolano Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida, que entrará en vigor el 24 de noviembre de 2025, busca intensificar las acciones contra la estructura a la que Washington vincula directamente con el régimen de Nicolás Maduro.

La designación oficial por parte del Departamento de Estado se toma conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta acción se produce después de que, en julio, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había catalogado al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

Previamente, Rubio avisó que ”Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas.”

Y el anuncio se da justo este domingo, cuando el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, se une a la operación que el Comando Sur mantiene en el sur del Caribe frente a la costas de Venezuela.

¿Habrá diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro?

En horas de la noche de este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump también se refirió a un posible diálogo con el líder venezolano.

“Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”, dijo Trump a los medios.

