Salario mínimo: ¿quienes recibirán aumento a partir del 2026?

Los salarios en Panamá se dividen en Región 1 y 2.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/12/2025 16:22
Según el Mitradel, cerca de 400 mil trabajadores formales serán beneficiados con los nuevos montos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, abordó la recién pactada negociación del salario mínimo.

Muñoz aclaró que no se llegó a un incremento escalonado, sino a un solo incremento que comenzará a regir a partir del 16 de enero.

“La mesa de salario mínimo fue cauta y prudente. Se revisó cada actividad económica para determinar cuáles estaban mejor posicionadas, buscando preservar empleos y compensar la canasta básica”, expresó la titular de la cartera laboral, este jueves.

Escalafón

El salario mínimo se divide en dos regiones y los incrementos varían por actividad económica dentro de esas regiones.

La actividad económica que recibió el menor aumento fue de $9.50 mensuales, que son el mínimo general.

Los recolectores recibirán un incremento de $10.00, los transportistas $12.50 y los pescadores industriales $16.

El aumento más alto lo recibió la Región 2 con $15.

Según el Mitradel, cerca de 400 mil trabajadores formales serán beneficiados con los nuevos montos. Todos recibirán como mínimo $9.50 adicionales al mes, independientemente del sector o la región.

Muñoz aclaró que la tabla completa con todos los aumentos por actividad económica se dará a conocer una vez que el Presidente de la República firme y sancione el decreto, y se publique en Gaceta Oficial.

Adelantó que habrá una mesa de salario permanente con revisiones anuales. Confirmó que ya hay proyecciones para una revisión en el segundo semestre del 2026, “buscando que el crecimiento del país se refleje en el bolsillo del trabajador”.

