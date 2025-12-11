Salario mínimo: ¿quienes recibirán aumento a partir del 2026?

El salario mínimo se divide en dos regiones y los incrementos varían por actividad económica dentro de esas regiones.La actividad económica que recibió el menor aumento fue de $9.50 mensuales, que son el mínimo general. Los recolectores recibirán un incremento de $10.00, los transportistas $12.50 y los pescadores industriales $16. El aumento más alto lo recibió la Región 2 con $15. Según el Mitradel, cerca de 400 mil trabajadores formales serán beneficiados con los nuevos montos. Todos recibirán como mínimo $9.50 adicionales al mes, independientemente del sector o la región.