Salario mínimo: ¿quienes recibirán aumento a partir del 2026?

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, abordó la recién pactada negociación del salario mínimo. Muñoz aclaró que no se llegó a un incremento escalonado, sino a un solo incremento que comenzará a regir a partir del 16 de enero. “La mesa de salario mínimo fue cauta y prudente. Se revisó cada actividad económica para determinar cuáles estaban mejor posicionadas, buscando preservar empleos y compensar la canasta básica”, expresó la titular de la cartera laboral, este jueves.

Escalafón

El salario mínimo se divide en dos regiones y los incrementos varían por actividad económica dentro de esas regiones. La actividad económica que recibió el menor aumento fue de $9.50 mensuales, que son el mínimo general. Los recolectores recibirán un incremento de $10.00, los transportistas $12.50 y los pescadores industriales $16. El aumento más alto lo recibió la Región 2 con $15. Según el Mitradel, cerca de 400 mil trabajadores formales serán beneficiados con los nuevos montos. Todos recibirán como mínimo $9.50 adicionales al mes, independientemente del sector o la región.