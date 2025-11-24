Venezuela rechaza designación de grupo terrorista a Cartel de los Soles

Las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no fueron oficializadas hasta marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia del grupo. En aquel momento, Washington señaló al presidente Nicolás Maduro y al entonces titular de Interior, <b><a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello</a></b>, como supuestos líderes de la organización.Pese a los señalamientos, el gobierno venezolano <b>mantiene que tales acusaciones forman parte de una estrategia de presión política y carecen de fundamento.</b>