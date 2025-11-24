  1. Inicio
Venezuela rechaza designación de grupo terrorista a Cartel de los Soles

Combo de fotografías de archivo donde aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Agencia EFE / EFE
Adriana Berna
  • 24/11/2025 10:08
Caracas calificó como una “vil mentira” la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista y acusó a Estados Unidos de buscar justificar un cambio de régimen.

El gobierno de Venezuela rechazó este lunes la designación del denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), una medida anunciada por Estados Unidos y que Caracas calificó como una “infame y vil mentira” destinada a justificar una intervención “ilegítima e ilegal” en el país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana sostuvo que la Administración de Donald Trump, a la que acusa de “reeditar falsedades”, recurre nuevamente al “clásico formato estadounidense de cambio de régimen” para sostener acciones de presión internacional contra Nicolás Maduro.

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias”, señaló el texto, en el que la administración chavista asegura que el pueblo venezolano “está más unido y cohesionado que nunca” y dedicado a la vida nacional “encaminado en las festividades navideñas”.

La Cancillería afirmó que esta “maniobra” de Washington fracasará, como han fallado otras “agresiones recurrentes” impulsadas desde Estados Unidos.

Maduro instó a la administración Trump a rectificar lo que describió como una “errática política de agresiones y amenazas”, presuntamente rechazada por el propio pueblo estadounidense.

Comunicado lanzado esta mañana por las autoridades venezolanas. Gobierno de Venezuela

Además, advirtió que estas medidas impactan negativamente en los pueblos del Caribe “y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas”.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista se produjo tras el anuncio realizado el pasado 16 de noviembre por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La medida sigue a la decisión previa del Departamento del Tesoro, que en julio catalogó al grupo como organización terrorista global especialmente designada (SDGT).

Aunque Caracas sostiene que el Cartel de los Soles es un “invento” de Washington, las autoridades estadounidenses aseguran que la agrupación opera desde la década de 1990 y está integrada principalmente por altos mandos militares.

Las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no fueron oficializadas hasta marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente la existencia del grupo. En aquel momento, Washington señaló al presidente Nicolás Maduro y al entonces titular de Interior, Diosdado Cabello, como supuestos líderes de la organización.

Pese a los señalamientos, el gobierno venezolano mantiene que tales acusaciones forman parte de una estrategia de presión política y carecen de fundamento.

