Venezuela rechaza designación de grupo terrorista a Cartel de los Soles

El gobierno de Venezuela rechazó este lunes la designación del denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), una medida anunciada por Estados Unidos y que Caracas calificó como una “infame y vil mentira” destinada a justificar una intervención “ilegítima e ilegal” en el país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana sostuvo que la Administración de Donald Trump, a la que acusa de “reeditar falsedades”, recurre nuevamente al “clásico formato estadounidense de cambio de régimen” para sostener acciones de presión internacional contra Nicolás Maduro.

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias”, señaló el texto, en el que la administración chavista asegura que el pueblo venezolano “está más unido y cohesionado que nunca” y dedicado a la vida nacional “encaminado en las festividades navideñas”.

La Cancillería afirmó que esta “maniobra” de Washington fracasará, como han fallado otras “agresiones recurrentes” impulsadas desde Estados Unidos.

Maduro instó a la administración Trump a rectificar lo que describió como una “errática política de agresiones y amenazas”, presuntamente rechazada por el propio pueblo estadounidense.