Alemania se suma a países que recomiendan evitar viajes a Venezuela por ‘situación tensa e imprevisible’

Alemania recomendó a sus ciudadanos<b> no viajar a <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> y advirtió sobre riesgos elevados en varias zonas del país</b>, especialmente en las <b>fronteras con Colombia y Brasil</b>, según su más reciente actualización de recomendaciones de viaje. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán <b>calificó la situación de seguridad venezolana como 'tensa e imprevisible'</b>, señalando que el contexto político y social representa peligros significativos para visitantes extranjeros y ciudadanos europeos que residen en el territorio.La cancillería alemana recordó además que <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a> mantiene alertas vigentes sobre los riesgos asociados al espacio aéreo venezolano</b>, lo que ha llevado a diversas aerolíneas internacionales a cancelar o suspender vuelos hacia y desde el país. A este panorama se suma la <b>vigencia del Decreto de Conmoción Exterior promulgado por el gobierno de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, un mecanismo que permite aplicar medidas excepcionales como cierres de fronteras, restricciones de movilidad, controles reforzados y limitaciones en la circulación, lo que podría afectar la capacidad de los viajeros para desplazarse o evacuar en caso de necesidad.Alemania también subrayó que <b>las zonas limítrofes con Colombia y Brasil concentran algunos de los riesgos más altos, debido a la presencia de grupos armados irregulares</b>, actividades del crimen organizado, enfrentamientos, bloqueos de carreteras y ausencia de control efectivo por parte del Estado. El Ministerio advirtió además sobre <b>fallas frecuentes en internet y otros servicios esenciales</b>, lo que dificulta la comunicación, el acceso a información y la solicitud de asistencia consular. La advertencia se suma a las emitidas por otros países.