Alemania se suma a países que recomiendan evitar viajes a Venezuela por ‘situación tensa e imprevisible’

Alemania recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y advirtió sobre riesgos elevados en varias zonas del país, especialmente en las fronteras con Colombia y Brasil, según su más reciente actualización de recomendaciones de viaje.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán calificó la situación de seguridad venezolana como “tensa e imprevisible”, señalando que el contexto político y social representa peligros significativos para visitantes extranjeros y ciudadanos europeos que residen en el territorio.

La cancillería alemana recordó además que Estados Unidos mantiene alertas vigentes sobre los riesgos asociados al espacio aéreo venezolano, lo que ha llevado a diversas aerolíneas internacionales a cancelar o suspender vuelos hacia y desde el país.

A este panorama se suma la vigencia del Decreto de Conmoción Exterior promulgado por el gobierno de Nicolás Maduro, un mecanismo que permite aplicar medidas excepcionales como cierres de fronteras, restricciones de movilidad, controles reforzados y limitaciones en la circulación, lo que podría afectar la capacidad de los viajeros para desplazarse o evacuar en caso de necesidad.

Alemania también subrayó que las zonas limítrofes con Colombia y Brasil concentran algunos de los riesgos más altos, debido a la presencia de grupos armados irregulares, actividades del crimen organizado, enfrentamientos, bloqueos de carreteras y ausencia de control efectivo por parte del Estado.

El Ministerio advirtió además sobre fallas frecuentes en internet y otros servicios esenciales, lo que dificulta la comunicación, el acceso a información y la solicitud de asistencia consular.

La advertencia se suma a las emitidas por otros países.