Balbina Herrera sobre investigaciones por presunta corrupción en el PRD: ‘No encubriremos a nadie’

Balbina Herrera, recién electa secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), destacó la jornada electoral interna realizada este domingo y adelantó que el colectivo iniciará un proceso de “sanación” tras los resultados de las elecciones generales de 2024, en las que obtuvo el peor desempeño de su historia.

En entrevista con Radio Panamá, Herrera señaló que el partido debe reconstruirse luego de alcanzar apenas el 5.8 % de los votos en los comicios nacionales. Según afirmó, la reorganización del PRD incluirá una mayor participación de la juventud en la toma de decisiones, con el objetivo de renovar liderazgos sin desplazar a figuras históricas.

“El trabajo que vamos a realizar de aquí al 2027 irá de la mano de una nueva generación, sin relegar a quienes ya están”, indicó. Añadió que las puertas del partido estarán abiertas a quienes deseen aportar a la reconstrucción interna.

Consultada sobre dirigentes como Benicio Robinson, Herrera reconoció que se trata de figuras con liderazgo validado en cada proceso electoral. Asimismo, subrayó que será la primera mujer en ocupar la secretaría general del PRD y que su gestión buscará “abrir el camino” para otras mujeres dentro del colectivo, pese a las actitudes machistas que persisten en la política.

Entre los retos inmediatos, mencionó definir la visión interna del partido, su relación con el Ejecutivo y la postura ante declaraciones de Estados Unidos sobre Panamá. También se refirió a cuestionamientos sobre su pasado durante la época militar, señalando que se trata de hechos ocurridos hace más de cuatro décadas. “Si me vas a reclamar eso, ya no tienes nada que decir de mí”, afirmó.

En cuanto a los casos de presunta corrupción que involucran a miembros del PRD, Herrera aseguró que su administración no encubrirá a nadie, aunque insistió en el respeto al debido proceso.