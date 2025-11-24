Balbina Herrera sobre investigaciones por presunta corrupción en el PRD: ‘No encubriremos a nadie’

<a href="/tag/-/meta/balbina-herrera"><b>Balbina Herrera</b>, </a>recién electa <b>secretaria general</b> del <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico"><b>Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b>,</a> destacó la <b>jornada electoral interna</b> realizada este domingo y adelantó que el colectivo iniciará un proceso de <b>'sanación'</b> tras los resultados de las <b>elecciones generales de 2024</b>, en las que obtuvo el <b>peor desempeño de su historia</b>.En entrevista con <b>Radio Panamá</b>, Herrera señaló que el partido debe <b>reconstruirse</b> luego de alcanzar apenas el <b>5.8 % de los votos</b> en los comicios nacionales. Según afirmó, la reorganización del PRD incluirá una mayor <b>participación de la juventud</b> en la toma de decisiones, con el objetivo de <b>renovar liderazgos</b> sin desplazar a figuras históricas.'El trabajo que vamos a realizar de aquí al <b>2027</b> irá de la mano de una <b>nueva generación</b>, sin relegar a quienes ya están', indicó. Añadió que <b>las puertas del partido</b> estarán abiertas a quienes deseen aportar a la reconstrucción interna.Consultada sobre dirigentes como <b>Benicio Robinson</b>, Herrera reconoció que se trata de figuras con <b>liderazgo validado</b> en cada proceso electoral. Asimismo, subrayó que será la <b>primera mujer</b> en ocupar la secretaría general del PRD y que su gestión buscará <b>'abrir el camino'</b> para otras mujeres dentro del colectivo, pese a las <b>actitudes machistas</b> que persisten en la política.Entre los retos inmediatos, mencionó definir la <b>visión interna</b> del partido, su <b>relación con el Ejecutivo</b> y la <b>postura ante declaraciones de Estados Unidos</b> sobre Panamá. También se refirió a cuestionamientos sobre su <b>pasado durante la época militar</b>, señalando que se trata de hechos ocurridos hace más de cuatro décadas. 'Si me vas a reclamar eso, ya no tienes nada que decir de mí', afirmó.En cuanto a los casos de <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/alex-lee-enfrenta-la-justicia-por-peculado-juez-ordena-notificacion-periodica-KH15210578">presunta corrupción</a></b> que involucran a <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/contraloria-secuestra-cuentas-del-exvicepresidente-carrizo-conozca-el-monto-y-los-bancos-OB17343793"><b>miembros del PRD</b>,</a> Herrera aseguró que su administración <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/hector-brands-bajo-la-lupa-38-reportes-de-operaciones-sospechosas-y-la-inadmision-de-estados-unidos-EG17006310"><b>no encubrirá a nadie</b>, </a>aunque insistió en el respeto al<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/secuestran-bienes-del-exalcalde-hector-valdes-carrasquilla-LE17201318"> <b>debido proceso</b>.</a>