Alex Lee enfrenta la justicia por peculado, juez ordena notificación periódica

La <b>Fiscalía Anticorrupción de Panamá</b> imputó cargos por <b>delito contra la Administración Pública</b> en la modalidad de <b>peculado</b> al <a href="/tag/-/meta/alex-lee"><b>exalcalde del distrito de Colón</b><b>, Alex Lee</b></a> por presunta apropiación indebida de vehículos bajo custodia municipal entre 2019 y 2024. La audiencia de <b>Solicitudes Múltiples</b> derivó en una medida cautelar que no incluyó la detención provisional solicitada por el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b>, lo que motivó un <b>recurso de apelación</b> programado para el 25 de agosto de 2025.Según la investigación, el exalcalde —en calidad de <b>autor</b>— habría permitido que terceras personas se apropiaran de vehículos que estaban bajo su custodia y administración cuando ejercía el cargo, en el periodo 2019-2024.El <b>Código Penal</b>, en su artículo 338, tipifica esta conducta como <b>delito contra la Administración Pública</b> en la modalidad de diversas formas de peculado.Durante la audiencia, la <b>Procuraduría General de la Nación</b> solicitó la <b>detención provisional</b> del exfuncionario. Sin embargo, el juzgado decidió otorgar medidas sustitutivas: <b>reporte periódico</b> los días 5 y 20 de cada mes, prohibición de acercarse a las instalaciones del <b>Municipio de Colón</b> y a los <b>testigos</b> del proceso.En base a los artículos 168 y 169, numeral 6 del <b>Código Procesal Penal</b>, la Fiscalía presentó <b>apelación</b>, que será analizada en audiencia el <b>25 de agosto de 2025</b> a las 8:30 a.m.La <b>Procuraduría General de la Nación</b> reiteró su compromiso con la <b>transparencia</b>, la <b>rendición de cuentas</b> y la protección de los <b>recursos del Estado</b>, asegurando que continuará impulsando investigaciones que salvaguarden el patrimonio público.