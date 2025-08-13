Alex Lee enfrenta la justicia por peculado, juez ordena notificación periódica

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá imputó cargos por delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado al exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee por presunta apropiación indebida de vehículos bajo custodia municipal entre 2019 y 2024. La audiencia de Solicitudes Múltiples derivó en una medida cautelar que no incluyó la detención provisional solicitada por el Ministerio Público, lo que motivó un recurso de apelación programado para el 25 de agosto de 2025.

Según la investigación, el exalcalde —en calidad de autor— habría permitido que terceras personas se apropiaran de vehículos que estaban bajo su custodia y administración cuando ejercía el cargo, en el periodo 2019-2024.

El Código Penal, en su artículo 338, tipifica esta conducta como delito contra la Administración Pública en la modalidad de diversas formas de peculado.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó la detención provisional del exfuncionario. Sin embargo, el juzgado decidió otorgar medidas sustitutivas: reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, prohibición de acercarse a las instalaciones del Municipio de Colón y a los testigos del proceso.

En base a los artículos 168 y 169, numeral 6 del Código Procesal Penal, la Fiscalía presentó apelación, que será analizada en audiencia el 25 de agosto de 2025 a las 8:30 a.m.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado, asegurando que continuará impulsando investigaciones que salvaguarden el patrimonio público.