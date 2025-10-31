Secuestran bienes del exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla

La Contraloría General ordenó el secuestro de bienes al exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, por la suma de $285,845.

La medida también incluye a otras tres personas y está relacionada con supuestas irregularidades en la recaudación en una agencia municipal en el 2022, que pudiron haber afectado el patrimonio del Municipio de San Miguelito.

La Contraloría aprobó recientemente una resolución en la que establece la potestad de la entidad de realizar secuestro de bienes a funcionarios o personas particulares que son investigados por lesión patrimonial al Estado.

Una fuente de la Contraloría alegó que no podían dar mayores detalles del caso porque, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 del Reglamento Interno de la institución, los datos relacionados con investigaciones son de carácter confidencial.

Al conocerse el secuestro de los bienes del exalcalde de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla su sucesora Irma Hernández publicó en su cuenta de Instagram que “los responsables de atraso que tiene el distrito en cuanto a basura, inseguridad, falta de espacio público deben hacerse responsables”.

Valdés Carrasquilla fue alcalde de San Miguelito en tres periodos. El ultimo durante el pasado quinquenio que volvió a ocupar el cargo bajo el paragua del Partido Revolucionario Democrático, al que había renunciado en el 2010 para inscribirse en el partido Cambio Democrático de la mano del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Bajo la bandera de ese partido, ganó una curul en la Asamblea Nacional para el periodo 2014 - 2019.

En el 2019 volvió a ganar la Alcaldía de San Miguelito como miembro de Cambio Democrático, pero en el 2022 volvió al PRD, esta vez de la mano del entonces vicepreidente de la República, José Gabriel Carrizo.

En las pasadas elecciones generales buscó la reelección para un cuarto periodo en la Alcaldá de San Miguelito, pero perdió por la abanderada del movimiento Vamos, Irma Hernández.