Alza de precios de los alimentos, salud y recreación presiona la inflación en Panamá

Las alzas en alimentos, salud, recreación y cuidado personal marcaron la dinámica inflacionaria en Panamá durante noviembre, mes en el que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) registró un leve incremento de 0.02 % frente a octubre, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La mayor presión provino de la división de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, que aumentó 0.4 %, impulsada principalmente por el encarecimiento de la joyería y relojería (2.9 %). También se registraron alzas de 0.3 % en alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, y recreación, deporte y cultura, mientras que restaurantes y alojamientos mostró un aumento más moderado de 0.1 %.

En el rubro de alimentos, el incremento estuvo asociado al alza en hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres (2.0 %), así como en azúcar, confitería y postres (1.0 %). En salud, destacó el aumento en medicamentos (0.7 %), mientras que en recreación sobresalieron los paquetes turísticos, con una variación de 2.9 %.

Estas presiones inflacionarias fueron parcialmente compensadas por descensos en otros grupos, como vivienda, agua, electricidad y gas, que cayó 0.3 %, principalmente por la reducción de 2.3 % en electricidad. También se registraron bajas de 0.2 % en transporte, muebles y mantenimiento del hogar, e información y comunicación, influidas por la disminución en combustibles (-2.5 %) y equipos de telefonía móvil (-1.3 %).

En conjunto, el comportamiento del IPC refleja presiones concentradas en bienes esenciales y servicios, que fueron mitigadas por reducciones en otros rubros, manteniendo la inflación mensual en niveles contenidos. Este desempeño se da en un contexto regional en el que, según la Cepal, la inflación continúa una trayectoria descendente en América Latina y el Caribe.