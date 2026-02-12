  1. Inicio
Política

Mulino se reúne con la bancada de RM y recibe la invitación de Trump

Los diputados de RM reiteraron su respaldo a la gestión presidencial dentro de la Asamblea Nacional. Cedidas
Por
Deborah Peña
  • 13/02/2026 00:00
El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 12 de febrero un encuentro con la bancada de diputados del partido Realizando Metas (RM) para evaluar las iniciativas que el Ejecutivo prevé ejecutar durante este año.

Estas iniciativas están orientadas a atender necesidades prioritarias en distintas provincias del país.

Durante la reunión, el mandatario explicó las acciones emprendidas por su administración para reorganizar las finanzas públicas y retomar proyectos de infraestructura.

Según indicó , estos proyectos fueron abandonados en gobiernos anteriores y generaron pérdidas al Estado.

Mulino resaltó además que el presupuesto de inversión para este año supera los $11 mil millones, cifra que, afirmó, permitirá desarrollar obras como carreteras, hospitales y otros programas sociales, además de generar miles de empleos.

Por su parte, los diputados de RM reiteraron su respaldo a la gestión presidencial dentro de la Asamblea Nacional de Panamá.

Este resplado señalaron es con el objetivo de facilitar la ejecución del plan gubernamental que busca impulsar el crecimiento económico del país.

La relación entre el presidente Mulino y el partido Realizando Metas ha estado marcada por diferencias políticas desde el inicio de su actual periodo gubernamental.

A pesar de esas diferencias la bancada ha mantenido el apoyo al Ejecutivo en votaciones clave, lo que refleja una relación funcional: cooperación parlamentaria acompañada de disputas internas por liderazgo e influencia dentro del proyecto político.

Un viaje con jefes de Estado

La Presidencia también informó que Mulino recibió la notificación oficial para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta reunión está programada para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.

Según informaron la confirmación llegó a través de los canales diplomáticos.

De acuerdo con publicaciones internacionales, al encuentro también han sido invitados los presidentes Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras y Santiago Peña de Paraguay.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había adelantado de forma preliminar a Mulino, el pasado 21 de enero, la invitación a este encuentro regional en el que se prevé abordar temas geopolíticos del continente.

El encuentro, que reunirá a varios mandatarios latinoamericanos, podría abrir oportunidades para fortalecer relaciones diplomáticas y discutir intereses comunes, en un contexto internacional marcado por cambios políticos y económicos en el continente.

