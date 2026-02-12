Mulino se reúne con la bancada de RM y recibe la invitación de Trump

La Presidencia también informó que Mulino recibió la notificación oficial para participar en la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.Esta reunión está programada para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.Según informaron la confirmación llegó a través de los canales diplomáticos.De acuerdo con publicaciones internacionales, al encuentro también han sido invitados los presidentes Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras y Santiago Peña de Paraguay.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había adelantado de forma preliminar a Mulino, el pasado 21 de enero, la invitación a este encuentro regional en el que se prevé abordar temas geopolíticos del continente.El encuentro, que reunirá a varios mandatarios latinoamericanos, podría abrir oportunidades para fortalecer relaciones diplomáticas y discutir intereses comunes, en un contexto internacional marcado por cambios políticos y económicos en el continente.