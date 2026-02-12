Reformas electorales entran en su recta final con las limitaciones a la libre postulación

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) avanzó esta semana en la fase final de revisión del Código Electoral con la aprobación de artículos que imponen límites a las candidaturas por libre postulación y redefinen reglas para alianzas partidarias. Las reuniones podrían concluir en marzo, momento en que los magistrados del Tribunal Electoral deberán consolidar el proyecto de ley para su presentación ante la Asamblea Nacional.La sesión estuvo marcada por votaciones divididas, advertencias de posibles demandas de inconstitucionalidad y un claro respaldo mayoritario de los partidos políticos a las propuestas que regulan tanto la libre postulación como las reservas internas.