Reformas electorales entran en su recta final con las limitaciones a la libre postulación

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) avanzó esta semana en la fase final de revisión del Código Electoral con la aprobación de artículos que imponen límites a las candidaturas por libre postulación y redefinen reglas para alianzas partidarias. Las reuniones podrían concluir en marzo, momento en que los magistrados del Tribunal Electoral deberán consolidar el proyecto de ley para su presentación ante la Asamblea Nacional. La sesión estuvo marcada por votaciones divididas, advertencias de posibles demandas de inconstitucionalidad y un claro respaldo mayoritario de los partidos políticos a las propuestas que regulan tanto la libre postulación como las reservas internas.

La letra “R” y la competencia por residuo

Uno de los primeros artículos aprobados fue la modificación al 380, relacionado con candidaturas comunes en alianzas dentro de circuitos plurinominales. Durante la discusión, desde el sector de partidos se aclaró que la letra “R” no garantiza adjudicación automática. “Necesariamente va a ser una reserva para ganarse el residuo, sino que simplemente una identificación de que ese es el candidato en alianza en ambos partidos”, se explicó en la mesa. También se dejó claro que el candidato identificado con “R” no tiene asegurada la curul aunque la alianza obtenga el residuo. “No hay garantía de que si esa alianza gana el residuo, va a ser esa persona la adjudicada”, se indicó. Desde la propuesta de modificación se precisó que el candidato competirá por el residuo en la lista donde aparece con la “R”. “Va a ser el más votado en la lista donde aparece con la R... esa lista donde tú estás es por la que vas a competir por el residuo”, se sostuvo durante la explicación técnica. La reforma fue aprobada con ocho votos a favor y cuatro en contra. Votaron en contra el sector de Libre Postulación (FAT), la Fiscalía General Electoral, la Academia y representantes de ONG y empresa privada. Límite a independientes en plurinominales La discusión más intensa se produjo con el artículo 365-A, propuesto por el PRD, que establece que en los circuitos plurinominales solo podrán postularse candidatos independientes hasta el número de curules en disputa y sin conformar listas. En la justificación de la propuesta se argumentó que la medida busca regular de forma clara la figura independiente. “La presente propuesta tiene como finalidad regular de manera clara, equitativa y coherente la libre postulación en los circuitos plurinominales”, se leyó en la sustentación.

Desde Libre Postulación se rechazó el planteamiento.

“Lo que vemos es que efectivamente tratan de dejar reiterado la eliminación de las listas de la libre postulación”, expresó su representante. Agregó además: “Esta propuesta va en contra de lo que establece la justificación, que es el respeto a los principios de igualdad y participación política”. Y advirtió futuras acciones legales: “Lo demandaremos porque a nuestro juicio viola principios constitucionales”. El artículo fue aprobado con ocho votos a favor, uno en contra (Libre Postulación) y tres abstenciones. Debate por tope en binominales En el análisis del artículo 382 surgió un intercambio entre sectores académicos, partidos y libre postulación sobre el número de candidatos permitidos en circuitos binominales. Desde la Academia se cuestionó la lógica del límite: “Si un uninominal puede tener hasta tres candidatos, ¿por qué no se le pone tres también al binominal?”. El representante de Cambio Democrático defendió mantener tres candidatos en uninominales. “Para nosotros... que se mantengan los tres candidatos independientes en un circuito uninominal”. Libre Postulación advirtió sobre la posible contradicción con fallos previos de la Corte Suprema. “Si la lógica es así, habría solo un candidato libre postulación al presidente... Yo realmente he estudiado varias veces lo que la Corte ya ha emitido y creo que es muy clara”. Pese a los cuestionamientos, el artículo 382 fue aprobado con ocho votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Rechazo al límite de reservas del Tribunal La Comisión también rechazó una propuesta del Tribunal Electoral para modificar el artículo 355 y fijar en 30% el tope de reservas por cargo. El Tribunal explicó que la modificación respondía a lo ocurrido en 2024. “No era ni el 40 ni el 20, sino que era el 50 y hasta el 60% de reservas”, se indicó en la sustentación. Molirena expresó oposición. “Limitarles la reserva al 30% les va a limitar bastante las posibilidades de postular a nivel nacional”. Empresa Privada defendió establecer límites. Con estos artículos aprobados y otros pendientes de redacción final, la Comisión entra en su tramo decisivo. Si el calendario se mantiene, en marzo concluirán las reuniones y los magistrados deberán preparar el proyecto que será presentado a la Asamblea Nacional. Allí se definirá el alcance final de las reformas, en un debate que promete reeditar la tensión entre partidos políticos y candidaturas independientes.