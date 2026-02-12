Asamblea de Venezuela aplaza aprobación de ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela aplazó para la próxima semana la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos. De acuerdo a información de la agencia de noticias EFE, la medida obedeció a diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión de ayer jueves, la Asamblea aprobó hasta el artículo sexto del documento. La discusión se trancó en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan “ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos”, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia” de la normativa, señaló EFE.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede “una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal” establecidos en el texto, con el fin de “promover la paz social y la convivencia democrática”, resumió la agencia de noticia.

La oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el gobierno propuso aplazar la discusión “en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso”, indicó el diputado Jorge Arreaza, responsable de la redacción del texto, informó la agencia de noticia AFP.

La sesión de la Asamblea Nacional coincidió con la primera manifestación convocada por el movimiento estudiantil por el Día de la Juventud y que terminó siendo la primera gran movilización de la oposición desde la caída de Nicolás Maduro.

“¡No tenemos miedo!”, gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevaron a más de 2.000 personas a la cárcel, resumió AFP.

La jornada, que tuvo como punto central la Universidad Central de Venezuela (UCV) reunió no solo a estudiantes, sino también a familiares y miembros de la sociedad civil que acompañaron la movilización en varias ciudades, entre ellas Zulia, Mérida y Bolívar, según reportó la red social “Comando #ConVzla de María Corina Machado”.

Con pancartas en alto, banderas venezolanas y mensajes en defensa de la libertad, cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir el cese de las detenciones por razones políticas y una amnistía que beneficie a todos los encarcelados por estos casos.

Durante la movilización, los participantes subrayaron que la protesta no solo busca la liberación de los presos políticos, sino también promover la unidad del país y avanzar hacia un modelo con mayores garantías institucionales y pleno respeto a los derechos civiles.