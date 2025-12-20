Panamá se presenta como plataforma estratégica del Mercosur

Panamá expuso su papel como nodo logístico regional y global durante la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en la que formalizó su adhesión como Estado Asociado al bloque. La propuesta panameña se centró en ofrecer su infraestructura y conectividad como un complemento estratégico para las economías del Cono Sur, en un momento de redefinición de las cadenas de comercio e integración regional.

Durante su intervención, el presidente de la República, José Raúl Mulino, subrayó que Panamá no pretende competir con los países miembros del Mercosur, sino fortalecer su acceso a mercados internacionales. “Somos un complemento para todos ustedes, para que sus productos lleguen a los mercados más diversos, aumentando la competitividad del comercio exterior de todos los miembros del Mercosur”, afirmó ante los jefes de Estado y representantes del bloque.

El mandatario destacó que el país cuenta con una plataforma logística consolidada, apoyada en tres pilares principales: el Canal de Panamá, un sistema portuario en constante expansión y una conectividad aérea que enlaza al país con gran parte del continente. Según explicó, entre Panamá y los países miembros y asociados del Mercosur existen 576 frecuencias semanales de vuelos que conectan a 42 ciudades, lo que facilita la movilidad de personas, mercancías y servicios.

Mulino señaló que esta red aérea convierte a Panamá en un punto de conexión eficiente entre América del Sur y otros mercados. “Panamá es el hub aéreo por excelencia de la región”, indicó, al destacar que desde el país es posible enlazar de forma rápida con Centroamérica, el Caribe y América del Norte, así como con destinos en Europa y Asia.

A esta conectividad se suma la infraestructura marítima. El presidente resaltó el papel del Canal de Panamá como una de las principales rutas del comercio mundial y recordó que dos de los puertos más importantes de América Latina operan en territorio panameño. Estas condiciones, sostuvo, permiten reducir costos logísticos y tiempos de tránsito para las exportaciones del Mercosur, en particular productos como granos, carnes y fertilizantes, que dependen de rutas eficientes para mantener su competitividad.

Durante la cumbre, el Ejecutivo panameño también anunció la próxima apertura de un vuelo directo entre Tokio y Panamá, lo que representará la ruta más corta para conectar a la quinta economía del mundo con América Latina. Esta conexión, explicó, refuerza el rol del país como puente entre el Pacífico y el Atlántico y amplía las posibilidades de comercio e inversión entre Asia y el Mercosur.

Al hacer el depósito formal del documento de adhesión como Estado Asociado, Mulino sostuvo que la integración regional debe avanzar de manera “gradual, ordenada y sin traumas”, respetando las realidades económicas y productivas de cada país. Añadió que la apertura comercial y la atracción de inversiones son elementos clave para generar crecimiento y enfrentar desafíos internos, como la reducción de desigualdades y el desarrollo sostenible.

La participación de Panamá se dio en el marco de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, donde Brasil traspasó la presidencia semestral del bloque a Paraguay. En el encuentro participaron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; y Panamá, en calidad de país asociado.

La cumbre concluyó con la publicación de una declaración conjunta de 41 puntos, en la que los países reafirmaron su compromiso con la integración regional, la modernización normativa y la apertura comercial del bloque. El documento también expresó la decepción del Mercosur por el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea, debido a divergencias internas en el bloque europeo, y reiteró el interés en revisar la tarifa exterior común.

Asimismo, los países miembros respaldaron el proceso de adhesión plena de Bolivia, que se encuentra en su fase final.