El retraso por conocer la verdad de la Invasión ha hecho un gravísimo daño a las víctimas

Más de tres décadas después de la invasión estadounidense a Panamá, la búsqueda de verdad y justicia sigue inconclusa. José Luis Sosa, secretario general de la Comisión 20 de Diciembre, forma parte del equipo que trabaja en la identificación de víctimas, la exhumación de restos y la construcción de memoria, pese a recursos limitados y comisionados que laboran ad honorem. En esta entrevista con El Polígrafo de <b>La Estrella de Panamá</b>, Sosa explica los avances en las investigaciones, en medio de escasez de fondos y la desidia histórica de los gobiernos por impulsar la búsqueda de la verdad frente a los crímenes cometidos tras la agresión. Mientras la región enfrenta nuevos vientos de conflicto y amenazas de invasión en el Caribe y Venezuela, Sosa alerta sobre las lecciones trágicas de Panamá en 1989 y que la región no debe repetir.