Video: Panamá proyecta exportaciones récord y más mercados en 2026

martes 30 diciembre 2025
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
Dayana Navarro
Dayana Navarro
Mileika Lasso
mlasso@laestrella.com.pa
30/12/2026 07:27
Videos
Video: Panamá proyecta exportaciones récord y más mercados en 2026
APEX: Asociación Panameña de Exportadores
Exportaciones
MICI: Ministerio de Comercio e Industrias
Panamá cerraría 2025 con exportaciones récord y proyecta crecer hasta $1,500 millones en 2026, según el ministro, Julio Moltó. Banano, servicios modernos y logística impulsarán la actividad económica en 2026
EN VIVO | Panamá hoy de 'Radio Panamá' de este martes 30 de diciembre
Política
Plaza Changuinola, en Finca 11, tras los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes. Al fondo, los comercios vandalizados.
(
Juan Alberto Cajar B. | La Estrella de Panamá
)
ESPECIAL | Bocas del Toro, historias no contadas bajo el estado de urgencia
Nacional