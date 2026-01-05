Gobierno avanza en la reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario

El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de reformas del Estado al oficializar, mediante la resolución publicada en Gaceta Oficial, la autorización para iniciar cambios internos en el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), como parte de la política de contención del gasto y modernización de las entidades públicas.

A través de la resolución No. 001-2025, la Junta Directiva del BDA autorizó al gerente general a conformar comisiones de trabajo, integradas por funcionarios del Banco, con el objetivo de elaborar proyectos de modificación de los Manuales Normativos, Operativos y Reglamentos de Procedimientos.

Según el documento, la medida busca adecuar el funcionamiento interno del banco a los nuevos lineamientos económicos establecidos por el Órgano Ejecutivo, en especial los adoptados mediante la Resolución de Gabinete No. 57 del 10 de junio de 2025.

“Que toma medidas administrativas y fiscales adoptando un plan de ajustes del Presupuesto General del Estado para el año 2025”.

Señala el documento que, en materia de contención de gastos, se hace necesaria la reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario, lo que involucra el ajuste en los manuales y el reglamento operativo a fin de lograr los objetivos por los cuales fue creada la entidad.

La resolución establece además que entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial, formalizando así el inicio del proceso de revisión y actualización de los instrumentos que rigen la operatividad del BDA.

En julio de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, había anunciado públicamente un proceso de reforma estatal orientado a reducir estructuras, optimizar recursos y hacer más eficiente el aparato público.

“Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época”, manifestó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa el pasado 1 de julio de 2025.

El mandatario había dado a conocer que, bajo la supervisión del Banco Nacional de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) sería transformado en un Instituto de Fomento Agropecuario, con una reducción de costos operativos, como parte de una estrategia más amplia de reorganización institucional.

Durante ese mismo anuncio, Mulino detalló otras medidas clave, como la transformación del Banco Hipotecario Nacional en un Instituto de Fomento a Viviendas de Interés Social, con una reducción del 80 % de su planta laboral, así como la conversión del Ministerio de la Mujer en una Secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Además, se informó que ProPanamá pasaría a formar parte del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El Banco de Desarrollo Agropecuario es una entidad estatal creada para organizar y brindar asistencia crediticia y técnica al sector agropecuario y agroindustrial del país, con prioridad en los productores de escasos recursos y una atención especial al micro, pequeño y mediano productor.

El BDA tenía como objetivo proporcionar financiamientos a los programas de desarrollo agropecuario y proyectos agroindustriales. Y su visión era ser el principal banco de fomento del Estado para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y agroindustrial de Panamá.

Con la conformación de estas comisiones de trabajo, el Gobierno avanza en la fase técnica y administrativa de una reestructuración que ya había sido anunciada a nivel político, marcando un nuevo capítulo en el proceso de transformación del Estado panameño.

Este paso permitirá revisar y adecuar los procedimientos operativos del Banco de Desarrollo Agropecuario a un nuevo modelo de gestión, alineado con los objetivos de eficiencia, reducción de costos y optimización de recursos públicos planteados por el Órgano Ejecutivo.