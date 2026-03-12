Canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, realizará histórica visita oficial a Panamá

Uno de los momentos centrales de la visita será la <b>inauguración oficial de la Embajada de Ucrania en Panamá</b>, ceremonia que contará con la participación del canciller panameño.La apertura de esta misión diplomática simboliza un <b>nuevo capítulo en las relaciones bilaterales</b>, que se remontan a <b>1993</b>, año en que ambos países establecieron formalmente vínculos diplomáticos.Actualmente Panamá ha expresado su respaldo a la <b>soberanía e integridad territorial de Ucrania</b>, postura que ha sido reiterada en escenarios multilaterales.