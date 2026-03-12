Canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, realizará histórica visita oficial a Panamá

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llegará la tarde de este jueves a Panamá para desarrollar una agenda diplomática que marca un momento inédito en las relaciones bilaterales entre ambos países. Se trata de la primera ocasión en la que un canciller ucraniano realiza una visita oficial al país, un paso que refleja el fortalecimiento del vínculo político y diplomático entre Ciudad de Panamá y Kiev. Durante su estadía, el jefe de la diplomacia ucraniana sostendrá reuniones con autoridades panameñas, participará en la firma de acuerdos de cooperación y encabezará la inauguración de la embajada de Ucrania en territorio panameño, un hecho que consolida la presencia diplomática de esa nación en Centroamérica. La visita ocurre además después de dos encuentros sostenidos entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en distintos foros internacionales.

Reuniones diplomáticas y acuerdos bilaterales

El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vázquez recibirá a Sybiha este viernes en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos sostendrán primero una reunión privada y luego un encuentro ampliado con sus respectivas delegaciones. Posteriormente firmarán dos instrumentos de cooperación: Una hoja de ruta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Ucrania. Un memorando de entendimiento en materia de cooperación académica. Estos acuerdos buscan ampliar los vínculos institucionales y promover intercambios educativos entre universidades e instituciones de ambos países.

Encuentro en la Asamblea Nacional

Tras su paso por la Cancillería, Sybiha acudirá a la Asamblea Nacional, donde sostendrá una reunión con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, junto a otros parlamentarios. El encuentro forma parte de los esfuerzos para estrechar la cooperación política y legislativa entre ambas naciones.

Apertura de la embajada ucraniana en Panamá

Uno de los momentos centrales de la visita será la inauguración oficial de la Embajada de Ucrania en Panamá, ceremonia que contará con la participación del canciller panameño. La apertura de esta misión diplomática simboliza un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, que se remontan a 1993, año en que ambos países establecieron formalmente vínculos diplomáticos. Actualmente Panamá ha expresado su respaldo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, postura que ha sido reiterada en escenarios multilaterales.

Cooperación en expansión