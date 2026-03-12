Alerta sanitaria: MIDA intensifica control durante migración de aves

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, mantiene su sistema de vigilancia epidemiológica por el inicio del ciclo migratorio de aves, que se da entre el hemisferio sur y el hemisferio norte según las condiciones climáticas.

Dentro del Programa Nacional de Sanidad Avícola (PRONSA), se realizan acciones de vigilancia activa y pasiva para detectar oportunamente cualquier enfermedad que pueda afectar aves de traspatio, silvestres o de producción comercial.

La entidad recomienda a productores y población en general reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir la posible introducción de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, enfermedad de notificación obligatoria que puede presentar signos como debilidad, depresión, incoordinación, plumaje erizado, inflamación púrpura en cabeza o patas, descarga nasal, diarrea, reducción en el consumo de alimento y disminución en la producción de huevos, además de alta mortalidad.

Ante la presencia de estos signos, se insta a realizar el reporte inmediato al número o WhatsApp 6550-8486, a través de la Aplicación Alerta Animal (para instrucciones de uso escribir al 6780-1765) o acudir a las agencias del MIDA a nivel nacional.

El MIDA hace un llamado especial a los productores con aves de traspatio o granjas avícolas cercanas a playas, lagos, lagunas, ciénegas o humedales a evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres o sus secreciones, garantizando así la protección de la salud animal y la seguridad alimentaria del país.