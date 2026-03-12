Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $24.3 millones para la Contraloría

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 24 millones 332 mil 572 dólares a favor de la Contraloría General de la República de Panamá para cubrir gastos operativos y proyectos de inversión de la institución durante el presente año. La solicitud fue sustentada ante los diputados por el contralor general, Anel Flores, y el subcontralor Omar Castillo, quienes explicaron que la entidad enfrenta limitaciones presupuestarias luego de los recortes aplicados al presupuesto aprobado para este año. Según detalló Castillo, la Contraloría solicitó inicialmente 173 millones de dólares en su anteproyecto presupuestario. Sin embargo, tras la aplicación de los topes establecidos por el Ejecutivo, el monto se redujo a 128.8 millones, de los cuales finalmente se aprobaron 127.9 millones. “Eso significa que existe una diferencia de 45.2 millones de dólares que no fueron considerados, lo cual ha afectado significativamente las operaciones de la institución”, explicó el subcontralor durante la sustentación. Castillo indicó que al cierre de febrero la ejecución presupuestaria de la entidad ascendía a 52.2 millones de dólares, lo que significaba que los recursos disponibles solo permitirían cubrir las operaciones institucionales hasta abril o mayo si no se aprobaban recursos adicionales. El crédito aprobado contempla 21.7 millones de dólares para funcionamiento y 2.6 millones para inversiones. Entre las áreas que recibirán mayor asignación figuran la Dirección de Administración y Finanzas, con 6.2 millones de dólares; la Dirección de Recursos Humanos, con 5.9 millones; el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con 6.6 millones; y la Dirección de Tecnología de la Información, con 2.4 millones.

Preguntas sobre el impacto fiscal Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, planteó dudas sobre el posible impacto del crédito adicional en el déficit fiscal del país. La diputada explicó que en la opinión técnica presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas se advierte que la solicitud podría afectar las proyecciones del déficit, ya que no se trata de un traslado de partidas sino de un crédito adicional. “Entiendo la parte de la Contraloría, que sustenta que los recursos provienen del fondo de servicio de descuentos y que son de autogestión. Pero mi pregunta es si realmente esto va a afectar de manera significativa el déficit proyectado para el sector público no financiero”, planteó Prado. La consulta fue respondida por Aurelio Mejía, director de Presupuesto de la Nación, quien indicó que la operación podría tener incidencia en las proyecciones fiscales. “Estamos iniciando el proceso anual y todavía no podemos hacer el cálculo final del ciclo fiscal, pero manifestamos ante el Consejo de Gabinete que esta transacción podría afectar el déficit fiscal”, explicó el representante del MEF ante los diputados.