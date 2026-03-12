  1. Inicio
Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $24.3 millones para la Contraloría

Contralor Anel Flores durante la sustentación del crédito adicional de $24.3 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá.
Contralor Anel Flores durante la sustentación del crédito adicional de $24.3 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá. Asamblea Nacional
Ismael Gordón Guerrel
  • 12/03/2026 13:06
El crédito aprobado contempla 21.7 millones de dólares para funcionamiento y 2.6 millones para inversiones

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 24 millones 332 mil 572 dólares a favor de la Contraloría General de la República de Panamá para cubrir gastos operativos y proyectos de inversión de la institución durante el presente año.

La solicitud fue sustentada ante los diputados por el contralor general, Anel Flores, y el subcontralor Omar Castillo, quienes explicaron que la entidad enfrenta limitaciones presupuestarias luego de los recortes aplicados al presupuesto aprobado para este año.

Según detalló Castillo, la Contraloría solicitó inicialmente 173 millones de dólares en su anteproyecto presupuestario. Sin embargo, tras la aplicación de los topes establecidos por el Ejecutivo, el monto se redujo a 128.8 millones, de los cuales finalmente se aprobaron 127.9 millones.

“Eso significa que existe una diferencia de 45.2 millones de dólares que no fueron considerados, lo cual ha afectado significativamente las operaciones de la institución”, explicó el subcontralor durante la sustentación.

Castillo indicó que al cierre de febrero la ejecución presupuestaria de la entidad ascendía a 52.2 millones de dólares, lo que significaba que los recursos disponibles solo permitirían cubrir las operaciones institucionales hasta abril o mayo si no se aprobaban recursos adicionales.

El crédito aprobado contempla 21.7 millones de dólares para funcionamiento y 2.6 millones para inversiones.

Entre las áreas que recibirán mayor asignación figuran la Dirección de Administración y Finanzas, con 6.2 millones de dólares; la Dirección de Recursos Humanos, con 5.9 millones; el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con 6.6 millones; y la Dirección de Tecnología de la Información, con 2.4 millones.

Diputados de la Comisión de Presupuesto formularon preguntas sobre el impacto fiscal del crédito solicitado por la Contraloría General de la República de Panamá.
Preguntas sobre el impacto fiscal

Durante la sesión, la diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, planteó dudas sobre el posible impacto del crédito adicional en el déficit fiscal del país.

La diputada explicó que en la opinión técnica presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas se advierte que la solicitud podría afectar las proyecciones del déficit, ya que no se trata de un traslado de partidas sino de un crédito adicional.

“Entiendo la parte de la Contraloría, que sustenta que los recursos provienen del fondo de servicio de descuentos y que son de autogestión. Pero mi pregunta es si realmente esto va a afectar de manera significativa el déficit proyectado para el sector público no financiero”, planteó Prado.

La consulta fue respondida por Aurelio Mejía, director de Presupuesto de la Nación, quien indicó que la operación podría tener incidencia en las proyecciones fiscales.

“Estamos iniciando el proceso anual y todavía no podemos hacer el cálculo final del ciclo fiscal, pero manifestamos ante el Consejo de Gabinete que esta transacción podría afectar el déficit fiscal”, explicó el representante del MEF ante los diputados.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó un crédito adicional por $24.3 millones a favor de la Contraloría General de la República de Panamá.
Fallo judicial obliga pago de $620 mil

Durante la ronda de preguntas también se abordó un tema relacionado con una demanda judicial que perdió la institución.

El contralor Flores explicó que parte de los recursos incluidos en el crédito adicional se utilizarán para cumplir con un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá a favor del ciudadano Juan Camilo Salas.

Según indicó el contralor, el fallo obliga al Estado a pagar 620 mil dólares al demandante.

“Es un fallo que ganó una persona afectada. Presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y la ganó por 620 mil dólares que tenemos que pagar. Es un caso que viene de tiempo atrás”, explicó Flores durante la sesión.

El funcionario aclaró que la sentencia corresponde a procesos administrativos de gestiones anteriores y que la Contraloría debe cumplir con el pago ordenado por la justicia.

Consultorías para nuevas sedes

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la contratación de consultorías para proyectos de infraestructura institucional.

Funcionarios de la Contraloría explicaron que 616 mil dólares se destinarán a estudios técnicos para evaluar la construcción de nuevas sedes de la institución en Colón y Panamá Oeste.

Los estudios incluyen levantamientos topográficos, análisis de suelos, diseño de anteproyectos y elaboración de pliegos de cargos para futuras licitaciones.

Adicionalmente, se contempla una consultoría jurídica para analizar la viabilidad de un modelo de concesión que permitiría desarrollar infraestructuras en terrenos estatales y reducir los gastos de alquiler que actualmente paga la institución en varias provincias.

Aprobación del crédito

Tras la sustentación y la ronda de preguntas, la Comisión de Presupuesto sometió a votación la resolución.

El crédito adicional fue aprobado con 11 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.

Al finalizar la sesión, Flores agradeció el respaldo de los diputados y reiteró la disposición de la institución de continuar colaborando con el órgano legislativo.

“Sentimos que todos estamos en el mismo equipo haciendo patria”, expresó el contralor al concluir la reunión.

