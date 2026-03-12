Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $24.3 millones para la Contraloría

<b>Fallo judicial obliga pago de $620 mil</b>Durante la ronda de preguntas también se abordó un tema relacionado con una demanda judicial que perdió la institución.El contralor Flores explicó que parte de los recursos incluidos en el crédito adicional se utilizarán para cumplir con un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá <b>a favor del ciudadano Juan Camilo Sala</b>s.Según indicó el contralor, el fallo obliga al Estado a pagar 620 mil dólares al demandante.'Es un fallo que ganó una persona afectada. Presentó una demanda ante la <b>Corte Suprema de Justicia </b>y la ganó por 620 mil dólares que tenemos que pagar. Es un caso que viene de tiempo atrás', explicó Flores durante la sesión.El funcionario aclaró que la sentencia corresponde a procesos administrativos de gestiones anteriores y que la Contraloría debe cumplir con el pago ordenado por la justicia.<b>Consultorías para nuevas sedes</b>Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la contratación de consultorías para proyectos de infraestructura institucional.Funcionarios de la Contraloría explicaron que 616 mil dólares se destinarán a estudios técnicos para evaluar <b>la construcción de nuevas sedes de la institución en Colón y Panamá Oeste.</b>Los estudios incluyen levantamientos topográficos, análisis de suelos, diseño de anteproyectos y elaboración de pliegos de cargos para futuras licitaciones.Adicionalmente, se contempla una consultoría jurídica para analizar la viabilidad de un modelo de concesión que permitiría desarrollar infraestructuras en terrenos estatales y reducir los gastos de alquiler que actualmente paga la institución en varias provincias.<b>Aprobación del crédito</b>Tras la sustentación y la ronda de preguntas, la Comisión de Presupuesto sometió a votación la resolución.El crédito adicional fue aprobado con 11 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.Al finalizar la sesión, Flores agradeció el respaldo de los diputados y reiteró la disposición de la institución de continuar colaborando con el órgano legislativo.'Sentimos que todos estamos en el mismo equipo haciendo patria', expresó el contralor al concluir la reunión.