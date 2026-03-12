  1. Inicio
Operativo policial en Michigan (Estados Unidos) tras el reporte de un tirador activo en una sinagoga

Las autoridades estadounidenses están en alerta ante los posibles peligros en su seguridad interna debido a la guerra en Irán.
Por
José Vilar
  • 12/03/2026 12:48
Las autoridades de West Bloomfield (Michigan) desplegaron un amplio operativo en la zona, mientras el FBI confirmó el envío de agentes al lugar para investigar el incidente

La policía de la comunidad de West Bloomfield, ubicada en el estado de Michigan (Estados Unidos), está respondiendo a un tirador activo que irrumpió en la sinagoga Templo Israel, la cual alberga una escuela en su interior.

El Departamento de Policía de West Bloomfield pidió a la población que no se desplace al área, donde ya se encuentran diversas unidades policiales, así como bomberos y paramédicos.

Las imágenes de la estación local WXYZ revelan grandes columnas de humo emanando de la estructura de la sinagoga.

El sheriff Michael Bouchard declaró a los medios de comunicación que el atacante utilizó un vehículo para cometer el atentado. Indicó además que, de momento, el tirador sería la única persona que resultó herida durante esta acción armada.

“A raíz del contexto actual, estábamos claros de las amenazas a las que nos podríamos enfrentar”, aseguró el sheriff, al tiempo que explicó que agencias de seguridad federales habían advertido sobre un posible escenario de ataques antisemitas, debido a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, indicó en su cuenta de X que varios agentes del FBI ya se encuentran en el lugar.

