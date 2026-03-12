Operativo policial en Michigan (Estados Unidos) tras el reporte de un tirador activo en una sinagoga

La <b>policía de la comunidad de West Bloomfield</b>, ubicada en el estado de <b>Michigan (<a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a>)</b>, está respondiendo a un <b>tirador activo</b> que irrumpió en la <b>sinagoga Templo Israel</b>, la cual alberga una escuela en su interior. El <b>Departamento de Policía de West Bloomfield</b> pidió a la población que <b>no se desplace al área</b>, donde ya se encuentran diversas unidades policiales, así como bomberos y paramédicos.Las imágenes de la estación local WXYZ revelan grandes columnas de humo emanando de la estructura de la sinagoga.El <b>sheriff Michael Bouchard</b> declaró a los medios de comunicación que el atacante <b>utilizó un vehículo para cometer el atentado</b>. Indicó además que, de momento, <b>el tirador sería la única persona que resultó herida</b> durante esta acción armada.'A raíz del contexto actual, estábamos claros de las amenazas a las que nos podríamos enfrentar', aseguró el sheriff, al tiempo que explicó que <b>agencias de seguridad federales habían advertido sobre un posible escenario de ataques antisemitas</b>, debido a la guerra en curso entre <b>Estados Unidos e Israel contra Irán</b>.Por su parte, el <b>director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel</b>, indicó en su cuenta de <b>X</b> que <b>varios agentes del FBI ya se encuentran en el lugar</b>.