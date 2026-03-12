‘Daily Mail’: Mojtaba Jameneí estaría en coma tras ataques y habría perdido una pierna

El periódico británico Daily Mail informó este jueves 12 de marzo que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo del régimen de Irán e hijo de Ali Khamenei, estaría en coma y habría perdido una pierna tras resultar gravemente herido en recientes ataques aéreos.

Según el rotativo, la información se basa en un informe al que tuvo acceso. El reporte coincide con lo que el medio describe como el primer pronunciamiento conocido de Mojtaba Jameneí desde la muerte de su padre.

En paralelo, la televisión estatal iraní difundió este jueves un comunicado atribuido al nuevo líder supremo, quien no ha aparecido públicamente desde los ataques atribuidos a Israel y a Estados Unidos contra objetivos del régimen iraní.

En el mensaje, Jameneí advirtió sobre represalias y afirmó que Irán continuará con acciones de venganza. “Hasta ahora, una parte limitada de esta venganza se ha concretado, pero hasta que se concrete por completo, este caso seguirá siendo una de nuestras prioridades”, señaló.

El dirigente también planteó medidas de presión regional, entre ellas el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Además, pidió el cierre de bases militares estadounidenses en la región.

En su declaración, Jameneí agradeció el respaldo de aliados regionales de Irán, incluyendo a Hezbolá en el Líbano, los Movimiento Hutí en Yemen y grupos armados aliados en Irak.

“Consideramos a los países del Frente de Resistencia nuestros mejores amigos, y la causa de la resistencia y el Frente de Resistencia son parte inseparable de los valores de la Revolución Islámica”, indicó el comunicado.