TEON elige a Madrid como centro de operaciones para impulsar el ‘capitalismo ambiental’

<b>La institución internacional de diplomacia ambiental TEON (The Embassy of Nature)</b> ha anunciado el nombramiento del jurista español Daniel del Valle como director ejecutivo y ha propuesto a Madrid, como <b>'capital de la hispanidad'</b>, para que sea su principal centro de operaciones en Europa e impulsar un modelo de capitalismo ambiental y cultural que conecte a los países hispanos.Así lo ha anunciado en Madrid el presidente y fundador de la entidad, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises, en un acto vinculado al Día Mundial de la Vida Silvestre de Naciones Unidas.'Madrid reúne las condiciones para ser el punto de encuentro natural de la hispanidad y el lugar desde el que impulsar una agenda común que conecte naturaleza, cultura y economía', señaló Fernández-Salvador, quien defendió que el proyecto busca situar a la capital española como base operativa de TEON en la Unión Europea.<b>Un modelo económico basado en la naturaleza</b> La institución promueve el capitalismo ambiental y cultural, un modelo que planteaconvertir el patrimonio natural y cultural en un motor de desarrollo económico sostenible.Según el presidente de TEON, la protección de la biodiversidad debe acompañarse de instrumentos económicos que permitan a los países monetizar y gestionar de forma sostenible sus activos naturales.En este marco, la entidad plantea articular una red de cooperación entre grandes capitales históricas del mundo hispano —Buenos Aires, Lima, Quito o Ciudad de México— y territorios de Estados Unidos con fuerte presencia cultural hispana, como Florida o California.