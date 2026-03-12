TEON elige a Madrid como centro de operaciones para impulsar el ‘capitalismo ambiental’

La institución internacional de diplomacia ambiental TEON (The Embassy of Nature) ha anunciado el nombramiento del jurista español Daniel del Valle como director ejecutivo y ha propuesto a Madrid, como “capital de la hispanidad”, para que sea su principal centro de operaciones en Europa e impulsar un modelo de capitalismo ambiental y cultural que conecte a los países hispanos.

Así lo ha anunciado en Madrid el presidente y fundador de la entidad, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises, en un acto vinculado al Día Mundial de la Vida Silvestre de Naciones Unidas.

“Madrid reúne las condiciones para ser el punto de encuentro natural de la hispanidad y el lugar desde el que impulsar una agenda común que conecte naturaleza, cultura y economía”, señaló Fernández-Salvador, quien defendió que el proyecto busca situar a la capital española como base operativa de TEON en la Unión Europea.

Un modelo económico basado en la naturaleza

La institución promueve el capitalismo ambiental y cultural, un modelo que planteaconvertir el patrimonio natural y cultural en un motor de desarrollo económico sostenible.

Según el presidente de TEON, la protección de la biodiversidad debe acompañarse de instrumentos económicos que permitan a los países monetizar y gestionar de forma sostenible sus activos naturales.

En este marco, la entidad plantea articular una red de cooperación entre grandes capitales históricas del mundo hispano —Buenos Aires, Lima, Quito o Ciudad de México— y territorios de Estados Unidos con fuerte presencia cultural hispana, como Florida o California.