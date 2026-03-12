Alza en telefonía prepago se reporta un mes antes de reacción oficial

Una revisión realizada por La Estrella de Panamá muestra que las primeras alertas sobre aumentos en tarifas de telefonía móvil prepago surgieron en redes sociales a inicios de febrero de 2026, varias semanas antes de que las autoridades reaccionaran públicamente ante las denuncias de los consumidores. La investigación periodística incluyó la revisión de publicaciones en redes sociales de usuarios, mensajes SMS recibidos por clientes de las operadoras y documentos corporativos públicos de las empresas de telecomunicaciones. Las denuncias se concentran principalmente en clientes de prepago de las empresas Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá, que opera bajo la marca comercial +Móvil.

Las primeras alertas en febrero

A comienzos de febrero de 2026, usuarios de telefonía prepago empezaron a reportar en redes sociales aumentos en los precios de paquetes de datos y servicios móviles. Las publicaciones señalaban que el ajuste en las tarifas se aplicaba sin un aviso previo visible para los clientes, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de concesión. Según la cláusula 48 de estos contratos, los concesionarios deben comunicar cualquier aumento de precios con al menos 30 días calendario de anticipación antes de que entre en vigencia.

Mensajes a clientes llegaron semanas después

La revisión de mensajes SMS realizada por La Estrella de Panamá muestra que algunos clientes de +Móvil recibieron comunicaciones informativas el miércoles 3 de marzo de 2026. Los mensajes aparecen registrados entre las 9:28 a.m. y las 10:39 a.m. en la bandeja de entrada de algunos usuarios, lo que sugiere que la notificación pudo enviarse de forma segmentada o progresiva. En el caso de clientes de Tigo Panamá consultados por este medio, los mensajes recibidos desde enero se concentran principalmente en invitaciones para activar paquetes de datos ilimitados. Sin embargo, tras el ajuste de tarifas, algunos usuarios reportan que en la aplicación móvil de la empresa aparece el aviso: “Info de la operadora: Hemos actualizado los paquetes ilimitados y las bolsas de datos. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades”.

Investigación de las autoridades

Las autoridades confirmaron el 6 de marzo, la semana pasada, que investigan si las operadoras aplicaron aumentos en los servicios sin cumplir con el aviso previo de 30 días. El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, explicó que el proceso surge a partir de denuncias de consumidores que detectaron cambios en los costos de los servicios. La entidad abrió un expediente el 19 de febrero de 2026 para analizar posibles irregularidades en los ajustes tarifarios. La investigación se realiza en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que regula el sector de telecomunicaciones en Panamá. El miércoles 6 de marzo, la ASEP solicitó formalmente a la Acodeco investigar los aumentos recurrentes aplicados por empresas telefónicas en distintos servicios, incluidos telefonía móvil, internet residencial y televisión pagada.

Mercado con menos operadores

El contexto del mercado también cambió en los últimos años. La empresa Digicel cerró definitivamente sus operaciones en Panamá el 20 de abril de 2024, tras un proceso de liquidación voluntaria iniciado en 2022. Antes de ese proceso, el país contaba con cuatro operadores móviles. Tras la salida de Digicel, el mercado quedó principalmente en manos de dos grandes empresas: Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá. La reducción en el número de operadores generó advertencias sobre un posible impacto en la competencia del sector. La legislación panameña establece que el mercado debe contar con al menos tres operadores de telefonía móvil para garantizar condiciones competitivas.

Posibles sanciones