Alza en telefonía prepago se reporta un mes antes de reacción oficial

El contexto del mercado también cambió en los últimos años.La empresa<b> Digicel </b>cerró definitivamente sus operaciones en <b>Panamá el 20 de abril de 2024</b>, tras un proceso de liquidación voluntaria iniciado en 2022.Antes de ese proceso, el país contaba con cuatro operadores móviles. Tras la salida de Digicel, el mercado quedó principalmente en manos de dos grandes empresas: <b>Tigo Panamá</b> y <b>Cable &amp; Wireless Panamá</b>.La reducción en el número de operadores generó advertencias sobre un posible impacto en la competencia del sector.La legislación panameña establece que el mercado debe contar con al menos<b> tres operadores de telefonía móvil </b>para garantizar condiciones competitivas.