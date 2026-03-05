Telefonía prepago bajo la lupa: usuarios cuestionan nuevas tarifas

Durante su conferencia de prensa del jueves 5 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a las quejas ciudadanas por el aumento en los planes de telefonía prepago aplicado a inicios de 2026 por las empresas de internet y telefonía móvil.

El mandatario reiteró que se trata de compañías privadas y que el Estado no interviene en la fijación de precios.

No obstante, señaló que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ha tenido conocimiento de las solicitudes realizadas por las empresas y las habría autorizado con base en sus criterios técnicos, aunque indicó que desconoce los detalles.

El pasado 21 de febrero, la entidad realizó operativos relacionados con el tema y aún se espera información oficial sobre sus resultados y cómo se procederá. También se consultó sobre la etapa en la que se encuentra el proceso para la eventual entrada de una tercera empresa al mercado.