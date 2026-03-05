  1. Inicio
Telefonía prepago bajo la lupa: usuarios cuestionan nuevas tarifas

Mulino marca distancia ante incremento en planes de telefonía móvil
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/03/2026 14:15
Aumentos en planes de Tigo y +Móvil generan reclamos ciudadanos en redes sociales.

Durante su conferencia de prensa del jueves 5 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a las quejas ciudadanas por el aumento en los planes de telefonía prepago aplicado a inicios de 2026 por las empresas de internet y telefonía móvil.

El mandatario reiteró que se trata de compañías privadas y que el Estado no interviene en la fijación de precios.

No obstante, señaló que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ha tenido conocimiento de las solicitudes realizadas por las empresas y las habría autorizado con base en sus criterios técnicos, aunque indicó que desconoce los detalles.

El pasado 21 de febrero, la entidad realizó operativos relacionados con el tema y aún se espera información oficial sobre sus resultados y cómo se procederá. También se consultó sobre la etapa en la que se encuentra el proceso para la eventual entrada de una tercera empresa al mercado.

Tigo y +Móvil: así quedan los planes prepago tras ajustes en tarifas

Actualmente, en Panamá operan Tigo y +Móvil como proveedoras de telefonía, internet y televisión por cable.

En el caso de +Móvil, los planes prepago con data ilimitada se ofrecen de la siguiente manera: 10 días por 9 dólares; 7 días por 8 dólares; 6 días por 6 dólares; 4 días por 5 dólares; 3 días por 4 dólares; y 1 día por 1.50 dólares.

Por su parte, Tigo mantiene los siguientes planes: 15 días por 12 dólares; 10 días por 9 dólares; 6 días por 6 dólares; 4 días por 5 dólares; 3 días por 4 dólares; y 1 día por 1.50 dólares.

En redes sociales se ha registrado un amplio pronunciamiento por el alza de precios. Un usuario en la red social X manifestó: “Señores diputados, pónganle freno a las empresas telefónicas. Hoy fui a meter 5 dólares en Tigo y dice que ahora solo son tres días y seis por cinco días. No sé +Móvil, pero ya Tigo está apretando el cuello a los panameños”.

