Telefonía prepago bajo la lupa: usuarios cuestionan nuevas tarifas

Actualmente, en Panamá operan Tigo y +Móvil como proveedoras de telefonía, internet y televisión por cable.En el caso de<b> +Móvil, los planes prepago con data ilimitada se ofrecen de la siguiente manera: 10 días por 9 dólares; 7 días por 8 dólares; 6 días por 6 dólares; 4 días por 5 dólares; 3 días por 4 dólares; y 1 día por 1.50 dólares.</b>Por su parte, <b>Tigo mantiene los siguientes planes: 15 días por 12 dólares; 10 días por 9 dólares; 6 días por 6 dólares; 4 días por 5 dólares; 3 días por 4 dólares; y 1 día por 1.50 dólares.</b>En redes sociales se ha registrado un amplio pronunciamiento por el alza de precios. Un usuario en la red social X manifestó: <i><b>'Señores diputados, pónganle freno a las empresas telefónicas. Hoy fui a meter 5 dólares en Tigo y dice que ahora solo son tres días y seis por cinco días. No sé +Móvil, pero ya Tigo está apretando el cuello a los panameños'.</b></i>