  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Expo Horeca Panamá reúne a 114 empresas y espera 2,000 visitantes

Ligia Illescas, directora y fundadora de Expo Horeca.
Ligia Illescas, directora y fundadora de Expo Horeca. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 05/03/2026 15:47
La feria del sector hoteles, restaurantes y cafés reúne a proveedores y expertos con conferencias, talleres y oportunidades de negocio

La segunda edición de Expo Horeca Panamá abrió sus puertas este 5 de marzo, con la participación de 114 empresas proveedoras y una agenda de conferencias y talleres dirigida a profesionales de hoteles, restaurantes y cafés.

El evento, que se extiende durante dos días, busca impulsar el crecimiento del sector hotelero, gastronómico y turístico mediante la exposición de innovaciones, productos y servicios, además de espacios de formación y networking entre empresas.

Ligia Illescas, directora y fundadora de Expo Horeca, explicó que la feria reúne a proveedores y profesionales de la industria con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector.

“Contamos con 114 empresas proveedoras que están presentando innovaciones, productos y servicios para hoteles, restaurantes y cafés. Además, desarrollamos conferencias especializadas, talleres y masterclass enfocados en tendencias globales y herramientas para la gestión del negocio”, señaló.

La agenda incluye dos segmentos principales: Turismo 360, enfocado en competitividad de destinos y comportamiento del visitante, y Horeca Skills, centrado en gestión empresarial, rentabilidad, digitalización y operación de negocios.

Expectativa de visitantes

Para esta edición, los organizadores esperan alrededor de 1,000 visitantes diarios, lo que representaría cerca de 2,000 asistentes durante los dos días del evento.

Según Illescas, el encuentro reúne principalmente a propietarios, gerentes y directores de negocios del sector, quienes buscan nuevas alternativas de abastecimiento, innovación y oportunidades de colaboración.

“El objetivo es que los profesionales del sector puedan conversar, compartir experiencias y generar alianzas que fortalezcan la industria”, indicó a La Estrella de Panamá.

Durante dos días 114 empresas proveedoras se dan cita en el Megapolis Convention Center.
Durante dos días 114 empresas proveedoras se dan cita en el Megapolis Convention Center. Mileika Lasso | La Estrella de Panamá
Crecimiento del evento

La primera edición de Expo Horeca Panamá se realizó en 2025 en un solo día y superó las expectativas de asistencia. El evento reunió a 1,500 profesionales y 76 empresas proveedoras, pese a que los organizadores esperaban cerca de 500 visitantes.

Para este año, el encuentro crece a dos jornadas y amplía su área de exposición con mayor presencia de empresas nacionales e internacionales.

Además de participantes de Panamá, el evento recibe proveedores y visitantes de Centroamérica, Colombia y Argentina, interesados en conocer la oferta turística y gastronómica del país.

Proyección regional

Expo Horeca forma parte de la plataforma regional creada por la empresa Brontë Connection, dedicada al desarrollo de eventos empresariales B2B en distintos sectores.

De acuerdo con Illescas, la iniciativa busca consolidar una red regional que conecte a empresas y profesionales de la industria.

“Estamos dando los primeros pasos para que Panamá se consolide como sede de Expo Horeca LATAM”, afirmó la empresaria a este medio.

Tras su paso por Panamá, la gira del evento continuará en Guatemala, donde se realizará su primera edición en abril, y luego en Honduras, país que celebrará la cuarta edición del encuentro.

Impulsan el crecimiento del sector hotelero, gastronómico y turístico panameño mediante la exposición de innovaciones, productos y servicios.
Impulsan el crecimiento del sector hotelero, gastronómico y turístico panameño mediante la exposición de innovaciones, productos y servicios. Mileika Lasso | La Estrella de Panamá
VIDEOS
Lo Nuevo