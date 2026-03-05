Expo Horeca Panamá reúne a 114 empresas y espera 2,000 visitantes

La segunda edición de Expo Horeca Panamá abrió sus puertas este 5 de marzo, con la participación de 114 empresas proveedoras y una agenda de conferencias y talleres dirigida a profesionales de hoteles, restaurantes y cafés.

El evento, que se extiende durante dos días, busca impulsar el crecimiento del sector hotelero, gastronómico y turístico mediante la exposición de innovaciones, productos y servicios, además de espacios de formación y networking entre empresas.

Ligia Illescas, directora y fundadora de Expo Horeca, explicó que la feria reúne a proveedores y profesionales de la industria con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector.

“Contamos con 114 empresas proveedoras que están presentando innovaciones, productos y servicios para hoteles, restaurantes y cafés. Además, desarrollamos conferencias especializadas, talleres y masterclass enfocados en tendencias globales y herramientas para la gestión del negocio”, señaló.

La agenda incluye dos segmentos principales: Turismo 360, enfocado en competitividad de destinos y comportamiento del visitante, y Horeca Skills, centrado en gestión empresarial, rentabilidad, digitalización y operación de negocios.