Expo Horeca Panamá reúne a 114 empresas y espera 2,000 visitantes

Expo Horeca forma parte de la plataforma regional creada por la empresa <b>Brontë Connection</b>, dedicada al desarrollo de eventos empresariales B2B en distintos sectores.De acuerdo con Illescas, la iniciativa busca consolidar una red regional que conecte a empresas y profesionales de la industria.<i>'Estamos dando los primeros pasos para que Panamá se consolide como sede de Expo Horeca LATAM'</i>, afirmó la empresaria a este medio. Tras su paso por Panamá, la gira del evento continuará en <b>Guatemala</b>, donde se realizará su primera edición en abril, y luego en <b>Honduras</b>, país que celebrará la cuarta edición del encuentro.