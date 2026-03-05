Etiquetado de alimentos: ¿qué dice la Acodeco sobre la iniciativa del QR?

En el corazón de la<b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional"> Asamblea Nacional de Panamá </a></b>se gesta una de las discusiones más trascendentales para la salud pública y los derechos del consumidor en la última década: la reforma al sistema de etiquetado alimenticio. Este debate ha puesto de manifiesto dos visiones que, aunque comparten el objetivo de informar al ciudadano, difieren profundamente en las herramientas para lograrlo. Por un lado, la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> apuesta por una apertura hacia la digitalización y la inclusión lingüística; por otro, la sociedad civil organizada exige mecanismos de advertencia física inmediata que no dependan de la tecnología.