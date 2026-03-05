Etiquetado de alimentos: ¿qué dice la Acodeco sobre la iniciativa del QR?

En el corazón de la Asamblea Nacional de Panamá se gesta una de las discusiones más trascendentales para la salud pública y los derechos del consumidor en la última década: la reforma al sistema de etiquetado alimenticio. Este debate ha puesto de manifiesto dos visiones que, aunque comparten el objetivo de informar al ciudadano, difieren profundamente en las herramientas para lograrlo. Por un lado, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) apuesta por una apertura hacia la digitalización y la inclusión lingüística; por otro, la sociedad civil organizada exige mecanismos de advertencia física inmediata que no dependan de la tecnología.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, ha fijado una postura institucional de apertura y optimismo frente a las propuestas legislativas que se analizan actualmente. Para el regente de la entidad fiscalizadora, el escenario ideal es aquel donde el consumidor disponga de la mayor cantidad de herramientas posibles para tomar una decisión de compra informada. Abadi Balid ha sido enfático al señalar que la institución no descarta ninguna medida que sume transparencia al mercado. En sus declaraciones recientes, destacó que el etiquetado digital, específicamente a través de herramientas como el código QR, representa una oportunidad sin precedentes para romper las barreras del empaque tradicional.

Según el titular de la Acodeco, la implementación de soportes digitales permitiría que la información no solo sea textual, sino también audiovisual, incorporando videos explicativos sobre los productos. Además, Abadi subrayó una deuda histórica con la inclusión: la posibilidad de que el etiquetado trascienda el idioma español. La propuesta de la autoridad incluye la integración de lenguajes indígenas y otros “idiomas exóticos” para que la diversidad poblacional de Panamá sea satisfecha en su derecho a la información. “Todos los métodos que sean de información para el consumidor son viables; más información es mejor para nosotros y para los consumidores”, afirmó el funcionario, reiterando que la misión de la Acodeco es ser un ente fiscalizador que hará cumplir lo que la ley finalmente determine, siempre buscando el equilibrio entre el sector comercial y el bienestar ciudadano.