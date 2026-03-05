  1. Inicio
Etiquetado de alimentos: ¿qué dice la Acodeco sobre la iniciativa del QR?

Por ley, todos los productos deben contar con su etiquetado de alimentos.
Por ley, todos los productos deben contar con su etiquetado de alimentos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/03/2026 17:07
Para la institución, el escenario ideal es aquel donde el consumidor disponga de la mayor cantidad de herramientas posibles para tomar una decisión de compra informada

En el corazón de la Asamblea Nacional de Panamá se gesta una de las discusiones más trascendentales para la salud pública y los derechos del consumidor en la última década: la reforma al sistema de etiquetado alimenticio.

Este debate ha puesto de manifiesto dos visiones que, aunque comparten el objetivo de informar al ciudadano, difieren profundamente en las herramientas para lograrlo.

Por un lado, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) apuesta por una apertura hacia la digitalización y la inclusión lingüística; por otro, la sociedad civil organizada exige mecanismos de advertencia física inmediata que no dependan de la tecnología.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, ha fijado una postura institucional de apertura y optimismo frente a las propuestas legislativas que se analizan actualmente.

Para el regente de la entidad fiscalizadora, el escenario ideal es aquel donde el consumidor disponga de la mayor cantidad de herramientas posibles para tomar una decisión de compra informada.

Abadi Balid ha sido enfático al señalar que la institución no descarta ninguna medida que sume transparencia al mercado.

En sus declaraciones recientes, destacó que el etiquetado digital, específicamente a través de herramientas como el código QR, representa una oportunidad sin precedentes para romper las barreras del empaque tradicional.

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid.

Según el titular de la Acodeco, la implementación de soportes digitales permitiría que la información no solo sea textual, sino también audiovisual, incorporando videos explicativos sobre los productos.

Además, Abadi subrayó una deuda histórica con la inclusión: la posibilidad de que el etiquetado trascienda el idioma español. La propuesta de la autoridad incluye la integración de lenguajes indígenas y otros “idiomas exóticos” para que la diversidad poblacional de Panamá sea satisfecha en su derecho a la información.

“Todos los métodos que sean de información para el consumidor son viables; más información es mejor para nosotros y para los consumidores”, afirmó el funcionario, reiterando que la misión de la Acodeco es ser un ente fiscalizador que hará cumplir lo que la ley finalmente determine, siempre buscando el equilibrio entre el sector comercial y el bienestar ciudadano.

No obstante, esta visión tecnológica encuentra un contrapunto firme en las advertencias de Bethy Cruzado, directora del Movimiento de Alimentación Saludable (MAS).

En declaraciones ofrecidas a La Estrella de Panamá, Cruzado ha sido una voz crítica frente a la posibilidad de que el código QR se convierta en la solución principal o única al problema de la desinformación nutricional.

Para la activista, un código digital no puede ser considerado una “etiqueta” en el sentido estricto del derecho a la salud, sino simplemente un sistema de información complementario.

El argumento central del movimiento que lidera es que condicionar el conocimiento de los ingredientes o excesos de un producto a la posesión de un teléfono inteligente, batería y datos móviles, crea una segregación que afecta directamente a los consumidores de menores recursos.

Cruzado sostiene que la urgencia de Panamá no es solo tecnológica, sino de salud visual.

El Movimiento de Alimentación Saludable aboga por la implementación de sellos frontales de advertencia —los conocidos octágonos negros— que informen de manera instantánea si un producto es alto en sodio, azúcar o grasas saturadas.

Esta postura se basa en modelos exitosos de la región que buscan combatir la epidemia de obesidad y enfermedades no transmisibles.

“Para la sociedad civil, el tiempo que un consumidor pasa frente al anaquel es de apenas unos segundos, tiempo insuficiente para escanear un código, pero suficiente para identificar una señal de advertencia física”, sostiene Cruzado.

