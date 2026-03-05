  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Licitación de Interconexión Panamá-Colombia estaría programada en dos meses

La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia promete ser uno de los proyectos insignia de la región.
La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia promete ser uno de los proyectos insignia de la región. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/03/2026 18:04
En este momento están trabajando varios ejes sobre el proyecto de interconexión, como el ambiental, social y regulatorio

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, comentó que con la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá ya se han establecido mesas de trabajo interinstitucionales para abordar la complejidad logística del trazado, el cual debe atravesar tres comarcas indígenas.

Orillac se mostró optimista al señalar que las conversaciones con las autoridades tradicionales podrían concluir en los próximos dos meses, lo que permitiría despejar el camino para definir, junto al Gobierno de Colombia, el esquema final de licitación para la construcción de la línea.

“Esta obra se perfila como una ventaja estratégica bidireccional, permitiendo no solo la importación de suministro desde el sur, sino también la exportación de excedentes”, destacó el ministro de la presidencia.

El Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, por su parte, explicó que en este momento están trabajando varios ejes sobre el proyecto de interconexión, como el ambiental, social y regulatorio.

Rodríguez informó que el ambiental y social tiene que ver con el cumplimiento de tener un estudio de impacto ambiental. Recordó que dicho documento ya fue admitido por el Ministerio de Ambiente.

Dentro de ese proceso, según el secretario, se encuentra el aspecto social que tiene que ver con el consentimiento libre que den las comarcas sobre el proyecto.

”Hemos asistidos a varios congresos, y estamos por asistir a uno de la Comarca Guna Yala, que solo se realizará para tratar el tema de interconexión, es decir, será un congreso extraordinario”, enfatizó.

En materia de regulación, Rodríguez señaló que es el que se estaría trabajando con Colombian, sumado a otros ejes como el técnico y financiero.

VIDEOS
Lo Nuevo