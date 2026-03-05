Licitación de Interconexión Panamá-Colombia estaría programada en dos meses

<b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">El Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo,</a></b> por su parte, explicó que en este momento están trabajando varios ejes sobre el proyecto de interconexión, como el ambiental, social y regulatorio.Rodríguez informó que el ambiental y social tiene que ver con el cumplimiento de tener un estudio de impacto ambiental. Recordó que dicho documento ya fue admitido por el Ministerio de Ambiente. Dentro de ese proceso, según el secretario, se encuentra el aspecto social que tiene que ver con el consentimiento libre que den las comarcas sobre el proyecto. <i><b>'Hemos asistidos a varios congresos, y estamos por asistir a uno de la Comarca Guna Yala, que solo se realizará para tratar el tema de interconexión, es decir, será un congreso extraordinario</b></i>', enfatizó. En materia de regulación, Rodríguez señaló que es el que se estaría trabajando con Colombian, sumado a otros ejes como el técnico y financiero.