Licitación de Interconexión Panamá-Colombia estaría programada en dos meses

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, comentó que con la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá ya se han establecido mesas de trabajo interinstitucionales para abordar la complejidad logística del trazado, el cual debe atravesar tres comarcas indígenas.

Orillac se mostró optimista al señalar que las conversaciones con las autoridades tradicionales podrían concluir en los próximos dos meses, lo que permitiría despejar el camino para definir, junto al Gobierno de Colombia, el esquema final de licitación para la construcción de la línea.

“Esta obra se perfila como una ventaja estratégica bidireccional, permitiendo no solo la importación de suministro desde el sur, sino también la exportación de excedentes”, destacó el ministro de la presidencia.