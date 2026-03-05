Jaylinn Hawkins visita Panamá tras culminar temporada en la NFL

No todos los días se encuentra un jugador de la NFL en Panamá. Jaylinn Hawkins, jugador con raíces panameñas de los New England Patriots se encuentra en suelo patrio, luego de disputar una exigente temporada con los Pats.

El jugador nacido en California, Estados Unidos, pero con raíces panameñas, estuvo en el COS Sports Plaza para compartir con los jugadores de la Asociación de Football Americano de Panamá durante su jornada de entrenamientos para futuros compromisos.

Ante los medios, Hawkins señaló su felicidad de estar en Panamá tras su temporada con los Pats en la que llegó al Super Bowl. A pesar de su derrota contra los Seattle Seahawks, Hawkins disfrutó de la experiencia meses atrás.

También tuvo la oportunidad de dar su punto de vista sobre su preparación y también el papel que tiene como representante panameño en la NFL y señaló que es un orgullo para él tener raíces panameñas.

Hawkins pudo tener la experiencia de primera mano de ver como los jóvenes panameños que sueñan con llegar a la élite como él se preparan en jornadas intensas de diversos entrenamientos y ejercicios especializados.

Hawkins jugó en el programa de los California Golden Bears football en la Universidad de California, Berkeley. Seguidamente llegó a la élite de la NFL en el 2020 por medio de los Atlanta Falcons. En el 2023 arribó a Los Angeles Chargers y desde el 2024 defiende los colores de los Pats.